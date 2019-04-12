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Марты Борщ не существует: в списке "команды" Зеленского нашли нестыковку

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Бывший американский прокурор Марта Берш заявила, что ничего не знает о своем возможном назначении генеральным прокурором Украины по инициативе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Более того, слухи о том, что она имеет украинские корни и фамилию Борщ, не соответствуют действительности, пишут "Тексты.ORG.UA".

Марта стала известной в Украине благодаря тому, что была прокурором по делу экс-премьер-министра Павла Лазаренко. Впоследствии она оставила государственную службу и основала собственную юридическую компанию. Также в 2017 Берш подала свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, однако впоследствии ее отозвала. Американка объяснила свое решение плотным графиком работы.

Марта Берш

Марта Берш

"Тексты.ORG.UA"

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Журналисты отмечают, что Берш, благодаря своей фамилии, созвучной со словом "борщ" стала мифическим персонажем украинской политики. Она воспринималась многими гражданами как американская украинка, да еще и с опытом работы в прокуратуре, которая может помочь преодолеть коррупцию в Украине.

Правильное написание фамилии Марты Берш

Правильное написание фамилии Марты Берш

"Тексты.ORG.UA"

Это использовали разные политики и активисты, несмотря на то, что такого человека в реальности никогда не существовало.

На прямой вопрос о своем возможном назначении в Украине Берш отреагировала с удивлением. Она отметила, что ничего об этом не знает, как и о своем "украинском" происхождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе Зеленского заявили, что появившаяся в СМИ информация о возможных кадровых назначениях основана на домыслах и предположениях. У кандидата в президенты заверили, что подобных решений он еще не принимал.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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