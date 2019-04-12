Бывший американский прокурор Марта Берш заявила, что ничего не знает о своем возможном назначении генеральным прокурором Украины по инициативе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Более того, слухи о том, что она имеет украинские корни и фамилию Борщ, не соответствуют действительности, пишут "Тексты.ORG.UA".

Марта стала известной в Украине благодаря тому, что была прокурором по делу экс-премьер-министра Павла Лазаренко. Впоследствии она оставила государственную службу и основала собственную юридическую компанию. Также в 2017 Берш подала свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, однако впоследствии ее отозвала. Американка объяснила свое решение плотным графиком работы.

Марта Берш "Тексты.ORG.UA"

Журналисты отмечают, что Берш, благодаря своей фамилии, созвучной со словом "борщ" стала мифическим персонажем украинской политики. Она воспринималась многими гражданами как американская украинка, да еще и с опытом работы в прокуратуре, которая может помочь преодолеть коррупцию в Украине.

Правильное написание фамилии Марты Берш "Тексты.ORG.UA"

Это использовали разные политики и активисты, несмотря на то, что такого человека в реальности никогда не существовало.

На прямой вопрос о своем возможном назначении в Украине Берш отреагировала с удивлением. Она отметила, что ничего об этом не знает, как и о своем "украинском" происхождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе Зеленского заявили, что появившаяся в СМИ информация о возможных кадровых назначениях основана на домыслах и предположениях. У кандидата в президенты заверили, что подобных решений он еще не принимал.

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