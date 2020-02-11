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11 февраля • обновлено в 17:14
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Маршрутка столкнулась с легковым авто под Херсоном: много погибших

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В Херсонской области столкнулись автомобиль Daewoo Sense и микроавтобус ГАЗ. Погибли три человека и еще один получил травмы.

Авария произошла утром 11 февраля на трассе Снегуровка – Херсон, возле поселка Надднепрянское. Об этом OBOZREVATEL сообщил начальник пресс-службы ГУНП Херсонщины Виталий Байдаров.

По предварительной информации, 42-летний водитель легкового авто на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку (шел дождь), и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом.

Смертельное ДТП под Херсоном

Смертельное ДТП под Херсоном

ГУНП в Херсонской области

"В результате ДТП водитель Daewoo и двое пассажиров – мужчина и женщина – погибли на месте. Еще одна пассажирка этого авто была доставлена в областную больницу", – отметил он.

Смертельное ДТП под Херсоном

Смертельное ДТП под Херсоном

ГУНП в Херсонской области

По словам Байдарова, в микроавтобусе находились восемь человек, никто не пострадал.

Смертельное ДТП под Херсоном

Смертельное ДТП под Херсоном

ГУНП в Херсонской области

Смертельное ДТП под Херсоном

Смертельное ДТП под Херсоном

ГУНП в Херсонской области

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Авария произошла возле поселка Надднепрянское

Авария произошла возле поселка Надднепрянское

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Из-за неудовлетворительного состояния дорог в 2019 году в Украине погиб 51 человек и 359 человек получили травмы.

  • Также сообщалось, что в течение 2019 года в Украине в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Криминал Война на дорогах Эксклюзив
Место
Украина Херсон
Теги
ДТП авто
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