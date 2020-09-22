Маршрутка сбила невесту Холодницкого во Львове: стало известно о состоянии девушки

Невеста экс-главы САП Назара Холодницкого, Юлия Бойко, получила легкие травмы в ДТП с маршруткой во Львове. В частности, у нее диагностировали ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки, ушиб мягких тканей лба.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL, отметив, что девушка была госпитализирована в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи.

Между тем в патрульной полиции отметили, что решение о регистрации уголовного производства или составлении админпротоколов в отношении водителя маршрутки, которая сбила Бойко, еще не принято.

"Патрульная полиция не оформляла это ДТП. Если следователь решит направить к нам материалы (для составления админпротоколов. – Ред.), то это может занять определенное время", – сказал собеседник.

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