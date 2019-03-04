"Мародер!" Нацкорпус с файерами пришел к дому Гладковского и выдвинул требования

Представители Нацкорпуса и Национальных дружин провели под домом заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является фигурантом расследования журналистов о махинациях в оборонной сфере, акцию протеста и выдвинули требования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Активисты также озвучили сроки выполнения требований — до 9 марта. Они пригрозили выйти на Майдан и начать "акцию прямого действия" в противном случае.

Так, участники акции потребовали:

взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления;

назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;

генеральному прокурору — еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского Цензор.Нет

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.

Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.

Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.

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