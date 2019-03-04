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"Мародер!" Нацкорпус с файерами пришел к дому Гладковского и выдвинул требования

11.7тЧитать материал на украинском

Представители Нацкорпуса и Национальных дружин провели под домом заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является фигурантом расследования журналистов о махинациях в оборонной сфере, акцию протеста и выдвинули требования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Активисты также озвучили сроки выполнения требований — до 9 марта. Они пригрозили выйти на Майдан и начать "акцию прямого действия" в противном случае.

Новости
Скандал с коррупцией в оборонке: Гладковский сделал новое заявление

Так, участники акции потребовали:

  • взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления;

  • назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

  • обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;

  • генеральному прокурору — еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Акция у дома Гладковского

Акция у дома Гладковского

Цензор.Нет

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.

Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.

Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Много шума!!!! А может это всё окажется фейком? В США следствие по делу Лазаренко длилось 7 лет, а мы хотим что-бы у нас ,при наших возможностях все решалось за 7 дней. Вся эта история с Укроборонпромом может и яйца выеденного не стоит. Поживём -увидим !!!!Кстате а в каком возрасте Живаго стал миллионером? По-моему ещё будучи студентом !!!!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Почему нет таких акций под Нафтогазом,под ретиной берлогой ,по поводу космических цен на газ и прочую комуналкой?значит нравится!за це стояв майдан!чтоб вас раком на кладбище поставило.
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Иванов Юрий
Иванов Юрий
Пусть этот "сама невинность-человечек" пояснит - на какие бабки он построил себе этот ханский дворец, может за бюджетную зарплату в 20 тыс.грн.? Там одна входная калитка сколько стоит? Он же известил народ, что его "недоросль", который в 22 года стал дипломатом на оффшорных Сейшельских островах, оказывается имеет несколько высших забугорных образований и фирму, которая платит налоги по миллиону гривень и кормит народ Украины. Откуда у этого сопляка появилась такая фирма? Люди! Отзовитесь - у кого ещё такие талантливые дети есть?
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