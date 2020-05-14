Гладковскому изменили подозрение: прибавились миллионы убытков
Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ заявили об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году.
В частности, бывшему должностному лицу увеличили сумму инкриминируемых убытков. Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook.
Отмечается, что в прошлом году 18 октября экс-чиновнику уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
"Следствием установлено, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному лицу и его близким родственникам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этих действий государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн гривен. В то же время проведена экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба намного больше.
"Учитывая это, экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен. Досудебное расследование продолжается", – добавили в САП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019 го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
В тот же день, 17 октября, Олег Гладковский объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытку покинуть Украину" не может быть и речи.
Задержание експершого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания, заявил его адвокат Руслан Волынец.