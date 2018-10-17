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''Маньяки - не психи'': одногруппник поделился жутким разговором с ''керченским стрелком''

31.8тЧитать материал на украинском

Владислав Росляков - 18-летний студент, которого называли подозреваемым в совершении теракта в Керченском колледже в аннексированном Россией Крыму, - восхищался маньяками и называл их гениальными.

Об этом сообщил одногруппник "стрелка", который рассказал о подозреваемом в совершении теракта на видео.

"Тихий ходил, постоянно его не было видно. Как-то раз мы с ним разговаривали на практике, и он сказал: "Ненавижу, все за**ало. И вообще, ненавижу этих людей, таких тупых, как у нас на политехе учатся", - процитировал парень возможного виновника трагедии.

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Он также вспомнил слова подозреваемого о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться". Однако, он не придал таким заявлениям особого значения, списав все на эмоциональность.

"Кстати, он мне рассказывал: "Вот знаешь, всех этих маньяков называют психами, но они на самом деле умные. У них есть на это свои причины, и они все делали гениально". Он прям восхищался этим", - добавил товарищ по учебе "стрелка".

Напомним, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 19 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.

Как писал OBOZREVATEL, стало известно, что подозреваемый публиковал в соцсетях посты антиукраинского направления.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
видео
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Попова Ольга
Попова Ольга
В КРЫМУ БЫЛ ОДИН ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ И ТОТ ЗАКРЫЛИ , ЛУЧШЕ ПРИГЛАСИТЬ СИНЕГО КАК ЗАЛУПА КИЗЯКА И С САБЛЕЙ НАГОЛО ПУСТЬ ПОУЧИТ КАК УБЫВАТЬ ЛЮДЕЙ , УКРАИНЦЕВ , ОН ВЧЕРА В РОСТОВЕ В КАНАВЕ ЛЕЖАЛ А СЕГОДНЯ УЧИТЕЛЬ ДЕТЕЙ В АРТЕКЕ , ШКОЛЕ ДЕТ САДУ , ВОТ ТАКИЕ УЧИТЕЛЯ У ВАС СКАБЕЕВА И КИЗЯКИ ОНИ ПОХУЖЕ МАНИЯКОВ ,
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Исаев Денис
Исаев Денис
Попова Ольга, О чём ты вообще здесь постоянно пишешь, пиzда тупая? Театр как работал так и работает: https://xn--80ajiedeozfbdaqcg4l.xn--p1ai/
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