''Маньяки - не психи'': одногруппник поделился жутким разговором с ''керченским стрелком''

Владислав Росляков - 18-летний студент, которого называли подозреваемым в совершении теракта в Керченском колледже в аннексированном Россией Крыму, - восхищался маньяками и называл их гениальными.

Об этом сообщил одногруппник "стрелка", который рассказал о подозреваемом в совершении теракта на видео.

"Тихий ходил, постоянно его не было видно. Как-то раз мы с ним разговаривали на практике, и он сказал: "Ненавижу, все за**ало. И вообще, ненавижу этих людей, таких тупых, как у нас на политехе учатся", - процитировал парень возможного виновника трагедии.

Он также вспомнил слова подозреваемого о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться". Однако, он не придал таким заявлениям особого значения, списав все на эмоциональность.

"Кстати, он мне рассказывал: "Вот знаешь, всех этих маньяков называют психами, но они на самом деле умные. У них есть на это свои причины, и они все делали гениально". Он прям восхищался этим", - добавил товарищ по учебе "стрелка".

Напомним, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 19 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.

Как писал OBOZREVATEL, стало известно, что подозреваемый публиковал в соцсетях посты антиукраинского направления.