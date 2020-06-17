Мангера ночь продержали в СБУ, а сейчас заблокировали в суде, – адвокат

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, не выпускают из зала заседаний Печерского суда.

Как сказал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии "Украинской правде", сотрудники СБУ задержали его подзащитного вечером 16 июня после заседания суда. Потом всю ночь держали в изоляторе СБУ.

"Вчера господина Мангера похитили люди из СБУ. Его отвезли и держали в каком-то помещении на Аскольдовом переулке. Его там никак не оформили, отобрали ремень и крестик и так оставили на ночь. Его не кормили ни вечером, ни утром, то есть это означает, что его там не ставили на учет в этом заведении", – заявил адвокат.

По его словам, к задержанному вызвали врача, который диагностировал гипертонический криз, дал таблетку и уехал.

"Господин Владислав ночь не спал. Там была кровать, но при таких условиях не мог уснуть. Почему он там находился ни ему, ни нам никто не объяснил. Сейчас подзащитный говорит, что держится", – сказал Ильченко.

По словам адвоката, 17 июня он со своим коллегой прибыл в Печерский суд. Где-то около 10:20 пять человек в масках и с шевронами СБУ привели Мангера в зал и поместили в стеклянный бокс.

Судья дала указание освободить Мангера. По словам Ильченко, силовики очень долго ждали, связывались с кем-то, но потом все же освободили Мангера.

Судья объявила перерыв до 13:00 и ушла. Выйти из здания Мангеру не дали силовики в масках, которые перегородили выход.

Сейчас, по словам адвоката, Мангер и его защитники заблокированы в зале заседаний. При этом Ильченко подчеркнул, что его подзащитный не задержан.

Он также добавил, что прокурор на прямой вопрос, задержан ли Мангер, не отвечает.

По словам Ильченко, они вызвали в суд полицию, но правоохранителей тоже не пускают люди в масках и с шевронами СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала подозреваемого в убийстве Гандзюк Владислава Мангера.