Мангер продолжит работать в облсовете: суд принял решение

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Сторона обвинения настаивала на рисках давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз, однако судья счел эти доводы неубедительными, передает "Громадське ТБ".
При этом Мангер вместе со своими защитниками настаивали на том, что он не имеет возможности влиять на депутатов, так как просто координирует проведение совещаний.
Владислав Мангер
"Вести"
Также адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера на должность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет.
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