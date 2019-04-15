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Мангер продолжит работать в облсовете: суд принял решение

1.6тЧитать материал на украинском

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Сторона обвинения настаивала на рисках давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз, однако судья счел эти доводы неубедительными, передает "Громадське ТБ".

При этом Мангер вместе со своими защитниками настаивали на том, что он не имеет возможности влиять на депутатов, так как просто координирует проведение совещаний.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

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Также адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера на должность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владислав МангерЕкатерина Гандзюк
Место
УкраинаХерсон
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Валевич Борис
Валевич Борис
А на хрена такой суд нужен? Посмотрел бы я на этого сраного судью если бы его ребенка кислотой облили, будьте вы прокляты твари в мантиях
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