Мангер продолжит работать в облсовете: суд принял решение

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Сторона обвинения настаивала на рисках давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз, однако судья счел эти доводы неубедительными, передает "Громадське ТБ".

При этом Мангер вместе со своими защитниками настаивали на том, что он не имеет возможности влиять на депутатов, так как просто координирует проведение совещаний.

Владислав Мангер "Вести"

Также адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера на должность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся