Мангер и Левин пойдут под суд: прокуратура завершила досудебное расследование по делу Гандзюк
Офис генерального прокурора Украины и СБУ завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко на брифинге 27 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он отметил, что конечным заказчиком преступления установлен действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. А организатором убийства был представитель банды "москалей" Алексей Левин. Сейчас оба имеют статус подозреваемых. Им грозит 7-10 лет лишения свободы.
"Собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд. Прокуроры сегодня решили объявить об этом Левину и Мангеру", – отметил Симоненко.
Он добавил, что следствию понадобилось 40 дней, чтобы получить новые доказательства, систематизировать материалы и завершить досудебное расследование.
Также в Офисе генпрокурора напомнили, что исполнители преступления – Сергей Торбин, Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский – уже осуждены на разные сроки в июне 2019 года.
В свою очередь заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук добавил, что подследственность дела может быть изменена. Также он отметил, что о других подозреваемых заказчиках убийства Гандзюк, кроме Мангера и Левина, не известно.
В пресс-службе СБУ также подтвердили, что досудебное расследование завершено, а заказчиком убийства признан Мангер.
"По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст . 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.
Следователи сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства,они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано в соответствии с ч.4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала его на законченное умышленное убийство. Организатора преступления Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Мангера, то ему 11 февраля 2019 года объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 года был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.