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27 апреля • обновлено в 16:35
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Мангер и Левин пойдут под суд: прокуратура завершила досудебное расследование по делу Гандзюк

2.9т
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Офис генерального прокурора Украины и СБУ завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко на брифинге 27 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что конечным заказчиком преступления установлен действующий председатель Херсонской ОГА Владислав Мангер. А организатором убийства был представитель банды "москалей" Алексей Левин. Сейчас оба имеют статус подозреваемых. Им грозит 7-10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Пресс-служба СБУ

"Собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд. Прокуроры сегодня решили объявить об этом Левину и Мангеру", – отметил Симоненко.

Он добавил, что следствию понадобилось 40 дней, чтобы получить новые доказательства, систематизировать материалы дела и завершить досудебное расследование.

Также в Офисе генпрокурора напомнили, что исполнители преступления – Сергей Торбин, Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский – уже осуждены на разные сроки в июне 2019 года.

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Скриншот видео

В свою очередь заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук добавил, что подследственность дела может быть изменена. Также он отметил, что о других подозреваемых заказчиках убийства Гандзюк, кроме Мангера и Левина, неизвестно.

В пресс-службе СБУ также подтвердили, что досудебное расследование завершено, а заказчиком убийства признан Мангер.

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Пресс-служба СБУ

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Пресс-служба СБУ

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Досудебное расследование по делу Гандзюк завершено

Пресс-служба СБУ

"По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст . 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Следователи сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства,они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Новость обновляется.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владислав Мангер Екатерина Гандзюк
Место
Украина Херсон
Тег
умерла Катя Гандзюк
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