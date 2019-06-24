"Мамины чулки не надевал?" В Запорожье задержали педофила. Опубликована переписка

В Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.
Как передают "Запорожские вести", местный житель Олег Костюченко переписывался с парнем с целью сексуальных развлечений. Извращенца разоблачила запорожская организация "Наследие. Охота на педофилов".
Сообщается, что пожилой мужчина работает на Запорожском титано-магниевом комбинате слесарем. Проживает он с сожительницей в местном поселке ДД.
Также была опубликована переписка мужчины с подростком, где он признается ему в любви и приглашает на свидание. В частности звучали такие фразы: "Я буду только твоим!", "Ты красивый!", "Мамины чулки или нижнее белье не надевал?".
Активисты добавили: задержанный Костюченко рассказал, что ранее имел гомосексуальный опыт.
Олег Костюченко
zv.zp.ua
Скриншот переписки
zv.zp.ua
Скриншот переписки
zv.zp.ua
Скриншот переписки
zv.zp.ua
Скриншот переписки
zv.zp.ua
Скриншот переписки
zv.zp.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Мариуполе мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.
Также в Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.
В Запорожье полиция задержала насильника двухлетней девочки.
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