"Мамины чулки не надевал?" В Запорожье задержали педофила. Опубликована переписка

В Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

Как передают "Запорожские вести", местный житель Олег Костюченко переписывался с парнем с целью сексуальных развлечений. Извращенца разоблачила запорожская организация "Наследие. Охота на педофилов".

Сообщается, что пожилой мужчина работает на Запорожском титано-магниевом комбинате слесарем. Проживает он с сожительницей в местном поселке ДД.

Также была опубликована переписка мужчины с подростком, где он признается ему в любви и приглашает на свидание. В частности звучали такие фразы: "Я буду только твоим!", "Ты красивый!", "Мамины чулки или нижнее белье не надевал?".

Активисты добавили: задержанный Костюченко рассказал, что ранее имел гомосексуальный опыт.

Олег Костюченко zv.zp.ua

Скриншот переписки zv.zp.ua

Скриншот переписки zv.zp.ua

Скриншот переписки zv.zp.ua

Скриншот переписки zv.zp.ua

Скриншот переписки zv.zp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Мариуполе мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

Также в Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.

В Запорожье полиция задержала насильника двухлетней девочки.

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