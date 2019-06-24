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"Мамины чулки не надевал?" В Запорожье задержали педофила. Опубликована переписка

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В Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

Как передают "Запорожские вести", местный житель Олег Костюченко переписывался с парнем с целью сексуальных развлечений. Извращенца разоблачила запорожская организация "Наследие. Охота на педофилов".

Сообщается, что пожилой мужчина работает на Запорожском титано-магниевом комбинате слесарем. Проживает он с сожительницей в местном поселке ДД.

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Также была опубликована переписка мужчины с подростком, где он признается ему в любви и приглашает на свидание. В частности звучали такие фразы: "Я буду только твоим!", "Ты красивый!", "Мамины чулки или нижнее белье не надевал?".

Активисты добавили: задержанный Костюченко рассказал, что ранее имел гомосексуальный опыт.

Олег Костюченко

Олег Костюченко

zv.zp.ua

Скриншот переписки

Скриншот переписки

zv.zp.ua

Скриншот переписки

Скриншот переписки

zv.zp.ua

Скриншот переписки

Скриншот переписки

zv.zp.ua

Скриншот переписки

Скриншот переписки

zv.zp.ua

Скриншот переписки

Скриншот переписки

zv.zp.ua

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Место
УкраинаЗапорожье
Теги
педофилыдети
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
Это педофилье давно пора закатывать в бочки и в океан.
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