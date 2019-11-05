Прятали и уничтожали: министр юстиции раскрыл коррупционную схему в ведомстве

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что нашел в ведомстве ящики со скрытой входящей корреспонденцией.

Подробности он раскрыл на своей странице в Facebook, показав фото с бумагами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали, вероятно, по заказу третьих лиц", – написал он.

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В Минюсте нашли спрятанные документы Facebook Дениса Малюськи

По словам Малюськи, на корреспонденции, вероятнее всего, был установлен определенный коррупционный фильтр. "На каких-то документах проставляли "минус" и они прятались, а потом и уничтожались. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", – пояснил он.

Министр уточнил, что почти все письма уже были "отфильтрованы" к его приходу, однако нашлось и несколько свежих.

"Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены", – резюмировал Малюська, извинившись перед теми, кто не получил ответы на свои обращения.

В Минюсте нашли спрятанные документы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська рассказал, что Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, исключив предприятия из т. н. стоп-списков, за неделю (16–20 сентября) собрал больше, чем за 2018 год.

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