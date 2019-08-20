Малышки остались сиротами: подробности кровавого ДТП под Черкассами

Мать двоих маленьких детей Нина Бондар (Бойко) – единственная из выживших легкового авто, которое столкнулось с автобусом возле поселка Чернобай в Черкасской области 19 августа.

На сегодняшний день женщина находится в тяжелом состоянии в одной из областных больниц.

Подробности трагедии, унесшая жизни трех человек – в материале OBOZREVATEL.

Нина с мужем Соцсети

В тот роковой день Нина с мужем Дмитрием собирались в Черкассы. По словам брата женщины Максима, супруги решили ехать на попутке.

"Подъехал синий Lanos, за рулем которого был Денис Томенко. Я знал его. Это порядочный парень, опытный водитель. Я помог сестре с Димой сесть в машину, а у самого было неспокойно на душе... Через некоторое время я узнал, что мои родные попали в ДТП", – рассказал OBOZREVATEL Максим.

Авария произошла в нескольких километрах от Чернобая. По предварительной информации, водитель Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом сообщением "Черкассы – Миргород", сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

"От удара автобус пересек противоположную полосу и съехал в кювет. Легковой автомобиль отбросило на свою полосу", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Черкасской области ГСЧС Украины в Чернобае

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ДТП в Черкасской области ГСЧС Украины в Чернобае

ДТП в Черкасской области

В результате водитель и двое пассажиров Lanos погибли. Нина Бондар, а также четыре пассажирки автобуса получили травмы.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Отметим, что в пресс-службе областной полиции нам не назвали даже предварительной причины ДТП, сославшись на необходимость проведения всех экспертиз.

Нина Бондар Соцсети

ДТП произошло на выезде из п. Чернобай Google. Maps

На сегодняшний день врачи делают все возможное, чтобы поставить Нину Бондар на ноги. По словам Максима, сестра не знает, что ее муж погиб. "Сегодня Нина пришла в себя. Она все время спрашивает о муже", – сказал он.

Дмитрия Бондаря похоронят во вторник, 20 августа. У супругов остались две дочки: Богдана и Маша 3 и 5 лет.

Маша и Богдана Соцсети

Нина с одной из дочерей Соцсети

Для желающих помочь семье – номер карточки ПриватБанка: 5168 7426 0815 9731 (Максим Бойко).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области столкнулись три легковых авто. Погибли четыре человека, из которых трое – студенты. Авария произошла, когда один из автомобилей осуществлял обгон.

В течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 1,6 тысяч человек и почти 17 тысяч получили травмы.

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