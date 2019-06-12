"Малыши потеряли отца": подробности загадочной гибели людей на Закарпатье

Трагедия в с. Тарасовка Закарпатской области вызвала шок у местных жителей. 11 июня селевый поток смыл в реку лесовоз с пятью мужчинами в возрасте 27-55 лет. Никто не выжил.

Полиция начала расследование. Некоторые обстоятельства ЧП до сих пор вызывают ряд вопросов. OBOZREVATEL узнавал подробности.

Трагедия унесла жизнь 27-летнего Ивана Магея Соцсети

Вечером местные жители обнаружили в реке перевернутый автомобиль с телами людей и вызвали полицию. Троих погибших следственно-оперативная группа обнаружила рядом с местом падения транспорта, еще двоих – на расстоянии двухсот метров и двух километров.

По одной из версий, автомобиль с людьми мог перевернуться в результате ливня и подъема воды. Впрочем, сколько людей на тот момент находились в грузовике, стоял автомобиль или двигался, пока не ясно.

"Все это будет установлено в ходе следствия", – сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Закарпатья Инесса Мандзулич.

Трагедия на Закарпатье

transkarpatia.net

Селевый поток разбил транспорт о камни transkarpatia.net

Автомобиль упал в реку transkarpatia.net

В ГП "Тячевское лесное хозяйство", где двое из погибших работали лесорубами, рассказали нашим журналистам, что селевый поток настиг людей, когда они шли пешком.

"До этого они были на объекте, где проводили заготовку древесины. После пошли домой, где возле села и случилась трагедия", – рассказали в лесхозе. Там отметили, что ЗИЛ, который обнаружили правоохранители, не принадлежит предприятию. Его собственник – один из местных жителей.

Трагедия произошла в с. Тарасовка Тячевского района Google. Maps

Как рассказала OBOZREVATEL глава Тарасовского сельсовета Любовь Руснак, рядом с местом трагедии проходит поток. "Обычно он небольшой, но 11 июня пошел ливень с градом. В результате образовался сель, который смыл людей и перемолол грузовик", – рассказала она.

У мужчин не было шансов спастись. В результате погибли: 55-летний депутат сельсовета и предприниматель Иван Магей с 27-летним сыном Иваном, 38- и 54-летний Николай и Иван Савсен, и 27-летний Иван Мацола.

У младшего Ивана Магея осталась жена Наталья и двое маленьких детей.

Иван Магей с женой и детьми Соцсети

"Иван был хорошим и добрым человеком. С июня прошлого года работал в нашем лесхозе и зарекомендовал себя порядочным и ответственным работником. Теперь его малыши остались сиротами… Эта трагедия – большое горе для всех", – рассказали нам в лесхозе.

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области в ДТП погибли три человека, в том числе мать с 3-летней дочкой. Легковой автомобиль, в котором ехали люди, лоб в лоб столкнулся с фурой.

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