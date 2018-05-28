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"Маленькое солнышко": появилось фото убитой на Донбассе девочки

16тЧитать новость на украинском

В сети опубликовали фотографию 15-летней девочки, погибшей в понедельник, 28 мая, в результате обстрела террористами мирного поселка Железное (Торецкое) Донецкой области.

Фото появилось на странице волонтера и общественного деятеля Назара Приходько в Facebook, который назвал имя убитой школьницы - Дарья Каземирова.

"Как же так... Оккупантам никогда не наступит прощение, никогда и никто не забудет этот бесчеловечный поступок, никогда и никто не сможет утешить горе Дашиных родителей", - написал волонтер.

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"Покойся с миром, маленькое солнышко", - добавил он.

Напомним, девочка была убита миной калибром 122 мм, выпущенной террористами с шахты Гагарина, в дворе собственного дома.

Ранее OBOZREVATEL писал о состоянии четырех детей, на которых на Донбассе рухнула бетонная стена.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости Донбасса
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