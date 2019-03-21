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"Маленькая" квартирка за миллион: журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне

2.3тЧитать материал на украинском

Журналисты показали жилище бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Лондоне, куда она переехала в октябре 2018 года.

Как пишет "Страна", 54-летняя украинская экс-чиновница арендует двухкомнатную квартиру со своим младшим сыном Никитой в небоскребе на берегу Темзы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дом находится в элитном районе на набережной Альберта Эмбанкмента, 23 (Albert Embankment). Это неподалеку здания парламента, а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.

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"Маленькая" квартирка за миллион: журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне

strana.ua

"Маленькая" квартирка за миллион: журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне

strana.ua

В реестре владельцев недвижимости Великобритании журналисты нашли выписку о том, что владелец апартаментов — Нил Александр Стюарт Беверидж (Neil Alexander Srewart Beweridge).

Он приобрел жилплощадь за 1 млн 750 тыс фунтов стерлингов (62 562 500 гривен по курсу НБУ на 21.03.2019 года).

"Маленькая" квартирка за миллион: журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне

strana.ua

Подобная двухкомнатная квартира на сайте по сдаче апартаментов стоит 5308 фунтов стерлингов (около 200 000 гривен) в месяц. Цена варьируется от наличия балкона, количества уборных комнат и площади.

При этом, как отмечается в материале, в одном из своих интервью Гонтарева возмутилась, что ей приписывают дорогущий дом в Лондоне. Она подчеркнула, что снимает "маленькую двухкомнатную квартиру".

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Чтобы проверить реальность адреса, курьерская служба доставила для Гонтаревой посылку, а консьерж набрал экс-главу НАБУ по телефону для того, чтобы она забрала бандероль.

Также журналисты запечатлели Гонтареву на улицах Лондона под подъездом данного небоскреба. В пуховике и капюшоне она курила и с кем-то что-то обсуждала по телефону.

Известно, что украинка работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Она консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.

Ее младший сын Никита, который переехал с ней в Великобританию, учится в Королевском колледже Лондона (King’s College London).

Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении Валерии Гонтаревой из-за возможной халатности при возврате 150 млрд гривен клиентам обанкротившихся банков.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
АнглияЛондон
Теги
квартирафотографиивидео
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Camen Victor
Camen Victor
Бедняга. тоскует по схемам.
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Medved George
Medved George
Camen Victor, Дебил!
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