"Маленькая" квартирка за миллион: журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне

Журналисты показали жилище бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Лондоне, куда она переехала в октябре 2018 года.

Как пишет "Страна", 54-летняя украинская экс-чиновница арендует двухкомнатную квартиру со своим младшим сыном Никитой в небоскребе на берегу Темзы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дом находится в элитном районе на набережной Альберта Эмбанкмента, 23 (Albert Embankment). Это неподалеку здания парламента, а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.

strana.ua

strana.ua

В реестре владельцев недвижимости Великобритании журналисты нашли выписку о том, что владелец апартаментов — Нил Александр Стюарт Беверидж (Neil Alexander Srewart Beweridge).

Он приобрел жилплощадь за 1 млн 750 тыс фунтов стерлингов (62 562 500 гривен по курсу НБУ на 21.03.2019 года).

strana.ua

Подобная двухкомнатная квартира на сайте по сдаче апартаментов стоит 5308 фунтов стерлингов (около 200 000 гривен) в месяц. Цена варьируется от наличия балкона, количества уборных комнат и площади.

При этом, как отмечается в материале, в одном из своих интервью Гонтарева возмутилась, что ей приписывают дорогущий дом в Лондоне. Она подчеркнула, что снимает "маленькую двухкомнатную квартиру".

Чтобы проверить реальность адреса, курьерская служба доставила для Гонтаревой посылку, а консьерж набрал экс-главу НАБУ по телефону для того, чтобы она забрала бандероль.

Также журналисты запечатлели Гонтареву на улицах Лондона под подъездом данного небоскреба. В пуховике и капюшоне она курила и с кем-то что-то обсуждала по телефону.

Известно, что украинка работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Она консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.

Ее младший сын Никита, который переехал с ней в Великобританию, учится в Королевском колледже Лондона (King’s College London).

Валерия Гонтарева kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении Валерии Гонтаревой из-за возможной халатности при возврате 150 млрд гривен клиентам обанкротившихся банков.

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