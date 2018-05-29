УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Малыш уже не дышал": очевидец рассказал о жутком ДТП под Сумами

901Читать новость на украинском

Пьяные ДТП изо дня в день получают широкую огласку и резонанс. Но водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, это нисколько не беспокоит. Как и то, что в результате их преступной безответственности под угрозой находятся жизни людей. Самое страшное, когда гибнут дети.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дорожно-транспортном происшествии в Сумской области, где пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего мальчика. Малыша за ручку вела его 13-летняя сестра.

Наши корреспонденты связались с женщиной, которая стала очевидцем той страшной трагедии.

Подозреваемый в ДТП

Елена (имя изменено по просьбе собеседницы) ехала на велосипеде, когда увидела, как рядом на высокой скорости промчался легковой автомобиль. Само ДТП женщина не видела, однако услышала как закричали и заплакали дети.

"Я услышала крики детей и помчалась к месту происшествия. На дороге стояло авто, а рядом лежал ребенок. Водитель вышел из машины, сделал несколько шагов, посмотрел на малыша, после чего сел обратно в машину и уехал", - говорит Елена.

Хотя женщина и пережила стресс от увиденного, она отметила про себя, что водитель, скорее всего, местный житель, поскольку поехал не по трассе, а резко развернулся влево и поехал в глубь села.

Место происшествия

Елена подбежала к мальчику. "Дети рыдали, а я не знала, что мне делать. Малыш лежал на асфальте. Чтобы его не переехала машина, я перенесла его на обочину. Мальчик уже не дышал…" - сдерживая эмоции говорит женщина (у Елены самой есть маленькие дети).

ДТП в Сумской области

К месту аварии вскоре приехали врачи скорой, которые констатировали смерть ребенка. В свою очередь полицейские тут же начали поиск беглеца. Опросив очевидцев, силовики установили, что, скорее всего, виновник ДТП управлял красным Daewoo Lanos. Начали проверку владельцев автомобилей данной марки и вскоре вышли на 48-летнего мужчину из соседнего села Дубовязовка, у которого был такой автомобиль.

"После празднования дня села, мужчина решил поездить на авто. Сбив ребенка, водитель тут же вернулся домой, бросив авто в доме своей матери, а сам спрятался в кустах соседнего домохозяйства", - рассказал в.и.о. начальника Конотопского управления полиции Александр Васильченко, слова которого приводит пресс-служба ГУ Нацполиции Сумской области.

Авто, сбившее ребенка

Место происшествия

Васильченко также отметил, что в момент задержания водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения.

"У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. На сегодняшний день мужчина находится под стражей", - добавил он.

Как узнал OBOZREVATEL, виновником ДТП является 48-летний Владимир Р. В полиции нашим журналистам сообщили, что по предварительным данным (детали установит следствие), мужчина ранее не привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Подозреваемый в ДТП

В сельсовете Семяновки нам сообщили, что Владимир ранее также не был замечен за пьяным вождением и не устраивал дебоши. "За свою жизнь я его пьяным не видела. Что побудило его в этот раз выпить и сесть за руль, сказать не могу", - рассказала работница сельсовета.

Кем работал водитель, жители села не знают. Как узнал OBOZREVATEL, ранее мужчина трудился на агрофирме и на спиртзаводе в селе Дубовязовка.

Полиция открыла уголовное производство по ст.286 ч.2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Новости
Джип протаранил авто с супругами: под Ривне произошло смертельное ДТП

Жители Семяновки сообщили нашим журналистам, что незадолго до трагедии мать привезла Рому и других детей к своей сестре-учительнице. В тот роковой день ребята возвращались с детской площадки, которая расположена на территории школы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на заявления руководства МВД Украины ужесточить ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, эта инициатива пока не получила продолжения. Законопроект № 6679 "О внесении изменений в некоторые законы относительно проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения" с июля прошлого года находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивВойна на дорогахКриминал
Место
УкраинаСумы
Объекты
ДТПавтоНациональная полиция Украиныкриминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги