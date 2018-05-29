"Малыш уже не дышал": очевидец рассказал о жутком ДТП под Сумами

Пьяные ДТП изо дня в день получают широкую огласку и резонанс. Но водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, это нисколько не беспокоит. Как и то, что в результате их преступной безответственности под угрозой находятся жизни людей. Самое страшное, когда гибнут дети.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дорожно-транспортном происшествии в Сумской области, где пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего мальчика. Малыша за ручку вела его 13-летняя сестра.

Наши корреспонденты связались с женщиной, которая стала очевидцем той страшной трагедии.

Подозреваемый в ДТП

Елена (имя изменено по просьбе собеседницы) ехала на велосипеде, когда увидела, как рядом на высокой скорости промчался легковой автомобиль. Само ДТП женщина не видела, однако услышала как закричали и заплакали дети.

"Я услышала крики детей и помчалась к месту происшествия. На дороге стояло авто, а рядом лежал ребенок. Водитель вышел из машины, сделал несколько шагов, посмотрел на малыша, после чего сел обратно в машину и уехал", - говорит Елена.

Хотя женщина и пережила стресс от увиденного, она отметила про себя, что водитель, скорее всего, местный житель, поскольку поехал не по трассе, а резко развернулся влево и поехал в глубь села.

Место происшествия

Елена подбежала к мальчику. "Дети рыдали, а я не знала, что мне делать. Малыш лежал на асфальте. Чтобы его не переехала машина, я перенесла его на обочину. Мальчик уже не дышал…" - сдерживая эмоции говорит женщина (у Елены самой есть маленькие дети).

ДТП в Сумской области

К месту аварии вскоре приехали врачи скорой, которые констатировали смерть ребенка. В свою очередь полицейские тут же начали поиск беглеца. Опросив очевидцев, силовики установили, что, скорее всего, виновник ДТП управлял красным Daewoo Lanos. Начали проверку владельцев автомобилей данной марки и вскоре вышли на 48-летнего мужчину из соседнего села Дубовязовка, у которого был такой автомобиль.

"После празднования дня села, мужчина решил поездить на авто. Сбив ребенка, водитель тут же вернулся домой, бросив авто в доме своей матери, а сам спрятался в кустах соседнего домохозяйства", - рассказал в.и.о. начальника Конотопского управления полиции Александр Васильченко, слова которого приводит пресс-служба ГУ Нацполиции Сумской области.

Авто, сбившее ребенка

Место происшествия

Васильченко также отметил, что в момент задержания водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения.

"У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. На сегодняшний день мужчина находится под стражей", - добавил он.

Как узнал OBOZREVATEL, виновником ДТП является 48-летний Владимир Р. В полиции нашим журналистам сообщили, что по предварительным данным (детали установит следствие), мужчина ранее не привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Подозреваемый в ДТП

В сельсовете Семяновки нам сообщили, что Владимир ранее также не был замечен за пьяным вождением и не устраивал дебоши. "За свою жизнь я его пьяным не видела. Что побудило его в этот раз выпить и сесть за руль, сказать не могу", - рассказала работница сельсовета.

Кем работал водитель, жители села не знают. Как узнал OBOZREVATEL, ранее мужчина трудился на агрофирме и на спиртзаводе в селе Дубовязовка.

Полиция открыла уголовное производство по ст.286 ч.2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Жители Семяновки сообщили нашим журналистам, что незадолго до трагедии мать привезла Рому и других детей к своей сестре-учительнице. В тот роковой день ребята возвращались с детской площадки, которая расположена на территории школы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на заявления руководства МВД Украины ужесточить ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, эта инициатива пока не получила продолжения. Законопроект № 6679 "О внесении изменений в некоторые законы относительно проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения" с июля прошлого года находится на рассмотрении в Верховной Раде.