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"Максимальный ущерб": Украина проводит испытания опасной ракеты

6.4тЧитать новость на украинском

Украина проводит испытания крылатой ракеты.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин. По его словам, Украина будет давить Россию качеством вооружений.

"Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты. Вы видели результаты применения крылатых ракет Израиля по объектам в Сирии. Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу", - отметил Букин.

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Он подчеркнул, что Украина старается уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.

"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", - подытожил Букин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания ракеты "Ольха".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Объект
Укроборонпром
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Думаю она опасна прежде всего для Украины :)
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, укроруснявый гибрид, какое бы ты ни выбрал себе погоняло от тебя на версту несет козлинной вонью и рагулячьей тупостью. Продай почку и купи себе немного мосга.
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Андропов Михаил
Андропов Михаил
Шевченко Олег, Завязывай с алкоголем.
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