"Максимальный ущерб": Украина проводит испытания опасной ракеты

Украина проводит испытания крылатой ракеты.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин. По его словам, Украина будет давить Россию качеством вооружений.

"Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты. Вы видели результаты применения крылатых ракет Израиля по объектам в Сирии. Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу", - отметил Букин.

Он подчеркнул, что Украина старается уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.

"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", - подытожил Букин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания ракеты "Ольха".