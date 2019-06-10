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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогерВсе статьи автора

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

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Так, друзья, тут есть очень интересная новость — в Украине опубликованы новые секретные документы КГБ, касающиеся Чернобыльской трагедии. Ранее я уже рассказывал вам о целой группе секретных документов, большинство которых касались ошибок в постройке станции и всяческих происшествий и аварий (до 1986 года) на ней, а нынешняя группа документов больше касается пост-аварийного периода

6 июня в Киеве презентовали сборник "Чернобыльское досье КГБ" — в котором собраны и систематизированы такие документы — по части из них снят крайне популярный сейчас сериал "Чернобыль". В документах можно наглядно увидеть лживость советской системы, её наплевательское отношение к людям и, собственно, ответить самому себе на главный вопрос, вынесенный в заголовок сериала "Чернобыль" — "какова цена лжи"?

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Итак, в сегодняшнем посте я покажу вам несколько цитат из новых рассекреченных документов КГБ о Чернобыле из сборника "Чернобыльское досье КГБ" (которые подготовило издание "Настоящее время").

1. Фонила даже школьная форма и костюмы.

Этот эпизод создатели сериала собирались включить в фильм, но в итоге эти сцены не вошли в сериал. В новых рассекреченных документах КГБ есть информация, что из-за высокого радиоактивного фона в городе Киеве у детей фонила школьная форма и тренировочные костюмы. Письменный отчёт об этом был составлен 8 мая, за сутки до той самой первомайской демонстрации. О чём это говорит? О том, что несмотря на то, что официальные сообщения о крупной аварии появились только 14 мая — руководству на местах всё было давно известно, и они сознательно гнали детей под радиоактивную пыль на парад:

"На период подготовки демонстрации 1 Мая учащимся школ были выданы тренировочные костюмы, в которых они репетировали программу 27, 28, 29 [апреля]. С 5 по 8 мая эти костюмы были сданы в школы. Одежда имеет довольно высокий уровень фона. Школы намерены сдать костюмы во Дворец пионеров. Необходима дезактивация"

Из справки 6 отдела УКГБ по Киеву и Киевской области об оперативной ситуации в столице Украины и в местах размещения эвакуированных лиц, 8 мая 1986 г.
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2. Иностранцев не выпускали из страны.

Иностранные граждане, оказавшиеся в Киеве в период чернобыльской трагедии, фактически оказались в заложниках у СССР — их не выпускали из страны и даже в принудительном порядке везли на "запланированные экскурсии" — "Родину не любишь гад? Будешь бл*ть любить нашу Родину!". Срочно покинуть Киев хотели студенты из Ирака, Сьерра-Леоне, Кении и других стран — но со всеми работала агентура КГБ и "ласково убеждала" их остаться в городе.

"Туристы группы СШA (31 человек), извещение І-4812, проживающие в гостинице „Русь“, утром 29.04.86 г. пытались приобрести авиабилеты в Ленинград для досрочного выезда из г. Киева, оказывали давление на администрацию гостиницы. Принятыми мерами через ОДР [офицер действующего резерва] и агентуру обстановка нормализована, группа выехала на экскурсию".

Из справки 2 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской области об обстановке среди иностранцев, находящихся в Киеве, 29 апреля 1986 г.
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3. Советские врачи ставили ложные диагнозы.

Делалось это, скорее всего, по приказу КГБ, так как по лживой советской версии аварии — официально погибшим от аварии считался только Ходемчук, остальные "просто оказались слабы здоровьем". Советские пропагандисты старались всячески преуменьшить и скрыть реальные последствия аварии, и поэтому заставляли советских врачей писать всякие ложные диагнозы в истории болезней. Точное количество людей, погибших и пострадавших в ходе такого неправильного лечения, неизвестно до сих пор:

"По данным Шевченковского РО УКГБ администрация Киевской областной и 25 больниц, ссылаясь на указание Минздрава УССР (якобы приказ № 24с от 11.05.86 г.), в историях болезни больных с признаками „лучевая болезнь“ указывает диагноз „вегетососудистая дистония“. По мнению главврача областной больницы Клименко А.М., подобная постановка вопроса может в последующем привести к путанице при назначении лечения, диагностике, а также решении вопроса об инвалидности и установлении пенсии".

Из справки 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской области, 11 мая 1986 года.
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4. Советские дозиметры врали.

Это прозвучить трагикомично — но в СССР врали не только люди, но и приборы. В сериале "Чернобыль" точно показан момент, когда имеющиеся на станции дозиметры (в количестве всего пары штук) показывали только "верхний предел своей нормы измерения" — 3,6 рентгена в час. Это как сделать градусник для измерения температуры больного с "верхним пределом" в 36,6 градусов. Позже, когда подвезли военные дозметры — оказалось, что фон вблизи разрушенного Четвёртого энергоблока был не 3 рентгена, а около 15 тысяч рентген в час.

"По сообщению агента "Моквичев" используемые штабами ГО дозиметрические приборы не отъюстированы, что приводит к разнице в показаниях. Имеют место акты выдачи для работы неисправных приборов".
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5. Тотальная ложь и дезинформация.

Советские лжецы, освещающие аварию в Чернобыле, сперва начали врать собственному населению — аварию, последствия которой были известны уже на вторые сутки (Припять была эвакуирована 27 апреля), в советских СМИ называли не иначе, как "небольшое происшествие, уже почти ликвидированное под руководством Партии и Правительства", а самим людям не сообщали о мерах предосторожности — если бы это сделали в то время в СМИ — то это помогло бы избежать тысяч смертей от онкологии.

Помимо собственных граждан, советские лжецы также старались всячески ввести в обман иностранных корреспондентов — о чём прямо рассказывается в новых рассекреченных документах. Приёмы кстати всё те же, что и сейчас — дезинформация, ложь и подмена образцов, ну примерно как с мочой на Олимпиаде. Также сотрудники советских спецслужб изображали "простых киевлян" и выступали перед иностранными корреспондентами с сентенциями вроде "я сам простой киевлянин, работник станции, сын офицера, поверьте здесь не всё так однозначно!":

"В связи с тем, что сразу после аварии на ЧАЭС у иностранных корреспондентов проявлялось определенное недоверие к официальным сообщениям, в 1987 году при посещении ими зоны акцент был сделан на создание видимости свободы передвижений, действий, контактов, обстановки полного доверия".

Из сообщения начальника УКГБ УССР по Киеву и Киевской области Ю. Шрамко первому секретарю Киевского обкома КПУ Г. Ревенко о результатах работы по предоставлению положительного влияния на иностранцев, посещающих зону ЧАЭС, 18 февраля 1988 г.
"В октябре 1987 г. корреспондент французской газеты „Юманите“ Жан-Пьер Водон с ухищрениями взял пробы почвы и воды в районе объекта „Укрытие“ и в г. Припяти, а также в пути следования в районе с. Приборск (50 км от ЧАЭС). В ходе проведения мероприятия „Д“ (негласного обыска) взятые иностранцем образцы проб обнаружены и негласно заменены на радиоактивно чистые".

Из ориентировки заместителя Председателя КГБ УССР Ю. Петрова начальнику 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской области С. Нагибе о выявленных устремлениях противника к проблемам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 8 июля 1988 г.

Такие дела.

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Максим МировичМаксим Мирович
Место
УкраинаЧернобыль
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Источник:Facebook Максима Мировича
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