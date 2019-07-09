На днях американский сенат одобрил проект военного бюджета на следующий 2020-й финансовый год, который предусматривает выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Причем, в этот раз сенат выделил Украине на 50 млн. долларов больше, чем предполагалось изначально.

Ранее Washington Examiner назвал решение американцев о военной помощи нашей стране "резким вооруженным ответом Трампа Путину на Украине". Издание пишет о поставках "снайперских винтовок, реактивных противотанковых гранатометах и противотанковых радаров", а также средств радиоэлектронной борьбы. Еще одна сфера, на которую будут потрачены средства американских налогоплательщиков, это "поддержка военно-морского флота Украины и морской пехоты". Последнее видится, как вполне очевидная реакция на действия РФ в Керченском проливе.

Несколько месяцев назад Американское посольство в Украине напомнило, что, начиная с 2014 года, США выделили на "обороноспособность Украины и защиту ее границ" более 1,1 миллиарда долларов. Несомненно, это позитивный сигнал, которые свидетельствуют о том, что американцы настроены помогать оборонному сектору Украины, вне зависимости от того, кто занял офис на Банковой.

Другой вопрос, в том, что информация подобного рода зачастую оценивается достаточно неоднозначно. Одни говорят, что нам помогают "некондицией", получение которой никак не влияет на положение дел на фронте. Другие уверены в том, что американская помощь (те же противотанковые системы "Джавелин") сдерживает Москву от активных наступательных действий.

Правда в том, что эта поддержка кардинально не изменит положения дел в зоне боевых действий – уж слишком близка граница с РФ, которая может поставлять аналогичное вооружение противнику еще в больших объемах. И, конечно, наивно думать, что если Кремль решил начать полномасштабное вторжение, то его остановили бы сотня-две "Джавелинов" или катера пограничной службы. Но говорить о том, что эти вооружения нам не нужны – грешить против истины.

Скажем так, поставки для нас не критичны. Могли бы мы обойтись без них? Вполне. Но благодаря им появляется возможность перенаправить часть бюджета, например, на разработку и обкатку отечественных образцов. Тем более, что в последние несколько лет, несмотря на победные доклады "Укроборонпрома", регулярно и "внезапно" выясняется: мы до сих пор зависим от поставок российских комплектующих для нашей военной техники. Последний пример – танки Оплот, а до этого был скандал с вертолетными лопастями для Ми-8.

Любая помощь хороша только тогда, когда ее эффективно используют. Ежегодная поддержка военного сектора от наших партнеров дает нам возможность аккумулировать собственные средства для наиболее актуальных разработок, в том числе по замене российских комплектующих (возможно, в кооперации с западными партнерами). Оказываемую нам американцами помощь логично было бы учитывать при формировании оборонного заказа.

Как показывают события последних лет, все, что связано с отечественной оборонкой должно жестко контролироваться. И парламентом, и исполнительной властью, и правоохранительными органами, и непосредственно Набсоветом самого "Укроборонпрома". Иначе мы никогда не избавимся от посредников, вся задача которых состоит в том, чтобы поставлять госконцерну комплектующие "ледникового периода" по тройной цене.

Еще одной из формой контроля является максимальная прозрачность (естественно, там, где это возможно) при формировании оборонного заказа. И тут надо обратить внимание на недавнее заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости снятия грифа "секретно" с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. Об этом речь шла на совещании в СНБО, и такие действия нового руководства Совета стали бы реальными, а не декларативными шагами в реформировании оборонного сектора.

На днях временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, написал: "Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса". При этом чиновник добавил, что "Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".

Надо понимать: американцы не будут бесконечно "тянуть" нас за шиворот. Самое благожелательное отношение имеет свои временные и финансовые пределы. Задача по укреплению армии и оборонки, ее реформирование – это наша насущная проблема. И решать ее нам.

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