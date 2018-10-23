Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова назвала имя возможного заказчика убийства мужа.

Как рассказала она в эфире российского телевидения, недавнее нападение на ее киевскую квартиру свидетельствует о причастности бывшего сотрудника Следственного комитета России Дениса Панаитова.

По ее словам, Панаитов предложил обменять московскую квартиру Вороненкова и Максаковой на свою в Киеве. 22 марта 2017 года он вступил во владение квартирой в Москве – за сутки до убийства экс-депутата.

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"Это люди, которые продолжают помогать тому самому Панаитову, больше никому это не нужно. Приехали бойцы спецназа, всех запаковали, как бывает в таких случаях. Потому что это – незаконный взлом. Они позвали какого-то медвежатника, сломали замки, прикрываясь какими-то полицейскими. Специально выбирали момент, пока меня нет. Иначе бы мы оказали сопротивление. Это излюбленная тактика Панаитова: сначала он следил за Денисом, теперь следит за мной", - рассказала она.

Максакова пояснила, что Панаитов утверждал, что квартиру в Москве, скорее всего арестуют и отберут, а он не против был бы ее забрать взамен на киевскую квартиру. Впоследствии мужчина якобы обманным путем переписал на себя московское жилье стоимостью два миллиона долларов, не выплатив за него ни копейки.

"Переход права собственности на квартиру произошел 22 марта. А 23 марта Денис был застрелен... У Панаитова прямой мотив и умысел, которых у Тюрина (экс-супруг Максаковой. – Ред.) так и не нашли. И я настаиваю, чтобы Панаитов был допрошен по делу об убийстве Дениса Вороненкова", – обратилась она к Следственному комитету России.

Мария Максакова

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот - и скончался на месте.

Охранник погибшего смертельно ранил нападавшего, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. Мотивом заказного убийства Вороненкова ГПУ назвала личные причины бывшего супруга Максаковой - Владимира Тюрина.

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