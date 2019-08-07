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Макс Баринов
Макс Баринов
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На пунктах пропуска начали жестко прессовать водителей

1.1т

В то время, когда боевики "ДНР" укрепляют свои позиции во время перемирия, сотрудники "МГБ ДНР" ищут новые возможности чтобы узнать, что там делают "укры".

Разговор пойдет об очередной схеме на пунктах пропуска "ДНР". Наслушавшись вдоволь по телевидению об очередных успехах "республики" от главы Д.Пушилина, население "ДНР" продолжает выезжать в поисках лучшей жизни. В связи с этим, сотрудники ФСБ РФ, которые находятся в Донецке, решили получить выгоду с этой ситуации.

"ДНР"

"ДНР"

Итак, начиная с прошлой недели на пунктах пропуска начался жесткий прессинг местных водителей и маршрутчиков, осуществляющих перевозки людей с территории "ДНР" в Украину. Цель всей этой ситуации – получение достоверной информации о действиях и дислокации вооруженных сил Украины, в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Водитель, который непосредственно осуществляет перевозки людей из Донецка на свободную территорию Украины, написал вот такое сообщение в закрытой группе в Viber:

"ДНР"

"ДНР"

Дальше схема работает так, в случае отказа "перевоза" содействовать "хорошим людям" водителя вызываются в отделение "МГБ" для проведения беседы. Впоследствии этого, человек может лишится возможности осуществлять перевозки людей или попросту остаться на территории "ДНР" без права на выезд.

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Впрочем, данные мероприятия уже не секрет. На пунктах пропуска все происходит молча, никто не задает лишних вопросов, чтобы потом не попасть на развлекательные беседы в "МГБ".

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Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
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Украина Донецк
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Россия Новости России ФСБ ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса
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