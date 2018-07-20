Макаревич отреагировал на список "крымоненавистников"

Российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался по поводу включения его в список известных людей, не поддержавших аннексию Крыма.
Своим мнением об этом списке, составленном так называемой общественной палатой Крыма, он поделился с OBOZREVATEL.
"Это их проблема. После тех событий, которые там произошли, я как не ездил, так и не собираюсь", - заявил он.
"А что они там составили, меня совершенно не интересует. Вот и всё", - добавил музыкант.
Напомним, по сообщению издания "Коммерсант", "общественная палата Крыма" составила список знаменитостей, которые называют украинский полуостров оккупированным. Среди них – писатель Борис Акунин, актеры Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова и Ада Роговцева.
Как писал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Андрей Макаревич заявил: "Я не хочу туда (в Крым. – Ред.) ехать. Я считаю эту территорию оккупированной".
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