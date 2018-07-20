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Макаревич отреагировал на список "крымоненавистников"

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Российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался по поводу включения его в список известных людей, не поддержавших аннексию Крыма.

Своим мнением об этом списке, составленном так называемой общественной палатой Крыма, он поделился с OBOZREVATEL.

"Это их проблема. После тех событий, которые там произошли, я как не ездил, так и не собираюсь", - заявил он.

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"А что они там составили, меня совершенно не интересует. Вот и всё", - добавил музыкант.

Напомним, по сообщению издания "Коммерсант", "общественная палата Крыма" составила список знаменитостей, которые называют украинский полуостров оккупированным. Среди них – писатель Борис Акунин, актеры Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова и Ада Роговцева.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Андрей Макаревич заявил: "Я не хочу туда (в Крым. – Ред.) ехать. Я считаю эту территорию оккупированной".

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАннексия Крыма
Персона
Андрей Макаревич
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
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