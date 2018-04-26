Майские праздники под угрозой: СБУ сорвала провокации спецслужб России

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в марте и апреле была прекращена деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций. По заданию и финансированием кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий.

"Благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки и дискредитацию нашей страны на международной арене как демократического и европейского государства", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в мае украинцев ждут длинные выходные.