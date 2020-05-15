Майор ВСУ оскандалился постами о "братоубийственной" войне на Донбассе. Фотофакт

Виктория Довгань Расследования 04:20, 15.05.2020 Обновлено: 11:32, 15.05.2020

В сеть попали скриншоты скандальных репостов со страниц в соцсетях майора ВСУ Андрея Нектовенко. На них война на Донбассе позиционируется как "братоубийственная", а не как оккупация части Украины Россией, а военные страны-агрессора называются "братьями".

Фото неоднозначных публикаций обнародовал на своем Telegram-канале бывший военный ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

Страница Нектовенко в соцсетях
Telegram канал Александра Грома
Андрей Нектовенко
Telegram канал Александра Грома

"Майор Нектовенко Андрей Леонидович, командир взвода в Криворожском лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой. Любитель "братушань" из болотостана. Воспитывает вместо будущих офицеров малороссов", – возмутился защитник.

В частности он обратил внимание на посты Нектовенко с такими пропагандистскими кремлевскими лозунгами: "Братья-россияне, у вас настолько короткая память, что вы опять идете с войной" и "Славяне, остановитесь! Мы убиваем друг друга. Господи! Останови братоубийство".

Пост, который лайкнул Нектовенко
Telegram канал Александра Грома
Скандальный пост на странице Нектовенко
Telegram канал Александра Грома

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