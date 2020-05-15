В сеть попали скриншоты скандальных репостов со страниц в соцсетях майора ВСУ Андрея Нектовенко. На них война на Донбассе позиционируется как "братоубийственная", а не как оккупация части Украины Россией, а военные страны-агрессора называются "братьями".

Фото неоднозначных публикаций обнародовал на своем Telegram-канале бывший военный ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

Страница Нектовенко в соцсетях Telegram канал Александра Грома

Андрей Нектовенко Telegram канал Александра Грома

"Майор Нектовенко Андрей Леонидович, командир взвода в Криворожском лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой. Любитель "братушань" из болотостана. Воспитывает вместо будущих офицеров малороссов", – возмутился защитник.

В частности он обратил внимание на посты Нектовенко с такими пропагандистскими кремлевскими лозунгами: "Братья-россияне, у вас настолько короткая память, что вы опять идете с войной" и "Славяне, остановитесь! Мы убиваем друг друга. Господи! Останови братоубийство".

Пост, который лайкнул Нектовенко Telegram канал Александра Грома

Скандальный пост на странице Нектовенко Telegram канал Александра Грома

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Украине разгорелся скандал из-за того, что полковник Алексей Ноздрачев, выступая на круглом столе, заявил, что ВСУ якобы готовы реинтегрироваться с российскими оккупантами и террористами "Л/ДНР", но этому мешают ветераны.

Его слова вызвали волну возмущения среди защитников Украины и патриотов.

Между тем в Генштабе ВСУ отметили, что заявление Ноздрачева не является официальной позицией военного ведомства.

Сам Ноздрачев сначала заявил, что его слова вырвали из контекста, а затем записал видеообращение с извинениями.