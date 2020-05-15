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15 мая • обновлено в 11:54
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Майор ВСУ оскандалился постами о "братоубийственной" войне на Донбассе. Фотофакт

32.8т
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В сеть попали скриншоты скандальных репостов со страниц в соцсетях майора ВСУ Андрея Нектовенко. На них война на Донбассе позиционируется как "братоубийственная", а не как оккупация части Украины Россией, а военные страны-агрессора называются "братьями".

Фото неоднозначных публикаций обнародовал на своем Telegram-канале бывший военный ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

Страница Нектовенко в соцсетях

Страница Нектовенко в соцсетях

Telegram канал Александра Грома

Андрей Нектовенко

Андрей Нектовенко

Telegram канал Александра Грома

"Майор Нектовенко Андрей Леонидович, командир взвода в Криворожском лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой. Любитель "братушань" из болотостана. Воспитывает вместо будущих офицеров малороссов", – возмутился защитник.

В частности он обратил внимание на посты Нектовенко с такими пропагандистскими кремлевскими лозунгами: "Братья-россияне, у вас настолько короткая память, что вы опять идете с войной" и "Славяне, остановитесь! Мы убиваем друг друга. Господи! Останови братоубийство".

Пост, который лайкнул Нектовенко

Пост, который лайкнул Нектовенко

Telegram канал Александра Грома

Скандальный пост на странице Нектовенко

Скандальный пост на странице Нектовенко

Telegram канал Александра Грома

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Украина Кривой Рог
Тег
Вооруженные силы Украины
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