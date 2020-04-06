Майор ВСУ, наказанный за критику Зеленского, написал рапорт об отставке

Майор ВСУ Роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, написал рапорт об отставке.

Рапорт подан 5 апреля на имя Командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского. Копию документа эксклюзивно публикует OBOZREVATEL.

"В период с 15.01 по 20.01. 2020 года по вашему приказу №29 от 15.01.20 с целью выяснения причин и обстоятельств освещение мной в соцсети Фейсбук, сообщения негативного характера в адрес президента Украины было назначено служебное расследование, что является нарушением моих прав и свобод", – говорится в документе.

Ковалев критиковал Зеленского

Также Ковалев указал, что его не ознакомили с основаниями проведения служебного расследования, а после он не был ознакомлен с актом служебного расследования.

"Вашим приказом №46 от 23.01.2020 года за освещение мной в соцсети Фейсбук, сообщение негативного характера в адрес президента Украины было наложено дисциплинарное взыскание "строгий выговор", что было нарушением моих прав и свобод, гарантируемых ст. 34 Конституции Украины", – отмечено в рапорте.

Ковалев указал, что по итогам аттестации 2019 года он получил оценку "хорошо" и был рекомендован на продвижение по службе на вышестоящую должность и зачислен в резерв. Но вопреки этому его перевели на должность ниже, что нарушило условия контракта с Минобороны.

Также вопреки контракту во время пребывания в Главном военном госпитале Киева врач ему отказал в помощи, игнорируя его жалобы на состояние здоровья.

Кроме того, Ковалев добавил, что у Командования ВСУ есть устное требование, что суббота является рабочим днем, что нарушает условия контракта.

К тому же за 10 месяцев контракта из военной формы ему выдали только фуражку и пару берцев. Ковалев подчеркнул, что за время несения службы ему не выдали удостоверение офицера ВСУ.

Рапорт об отставке Ковалева

Рапорт об отставке Ковалева

Рапорт об отставке Ковалева

Рапорт об отставке Ковалева

Рапорт об отставке Ковалева

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