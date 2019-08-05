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Майдана не будет? Историк спрогнозировал, чем закончиться правление Зеленского

1.1т Читать материал на украинском

Нового Майдана в Украине осенью 2019 года не будет, так как ресурса прочности действующего президента Владимира Зеленского и его команды хватит еще на несколько лет.

Такое мнение выразил историк Сергей Грабовский в блоге для "Радио Свобода", уточнив, что в окружении главы государства "случаются вменяемые лица".

По его словам, в Украине возможны периодические "чистки аппарата" и "охоты на ведьм" в политике, так как это нравится определенной части электората. А уже дальше можно будет попробовать роль строгого, но мудрого и справедливого самодержца.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба президента Украины

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"Поэтому те, кто прогнозирует уже этой осенью новый Майдан, на мой взгляд, ошибаются. Ресурс прочности действующего президента и его команды достаточно большой, его хватит на несколько лет. А там олигархи с помощью своего почти монопольного контроля за СМИ, особенно телевидением, дадут людям "новый луч надежды" – и теперь уже не "зеленый", а "серо-буро-малиновое" политическое колесо закрутится вновь", – добавил историк.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот, интервью "УП"

Грабовский подчеркнул, что заявления руководителей "команды Зе", будто глава государства намерен вернуться после окончания срока в "95 квартал", вызывают мотивированное тревогу.

"Ведь в таком случае он со своей командой за 5 лет не должен потерять рейтинг в России, где живет большинство аудитории "квартальцев". А не потерять его можно только за счет Украины, постоянно насмехаясь над ней и разрушая ее", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Грабовский сравнил Зеленского с президентом Беларуси Александром Лукашенко, назвав главный промах украинского лидера.

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Персоны
Сергей Грабовский Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика Майдан
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что бы был майдан его нужно спонсировать а даром за амбаром)
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