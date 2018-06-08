"Майдан хотели взорвать": экс-охранник Януковича заявил о "теракте"

Бывший начальник охраны беглого экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко заявил, что во время событий Революции достоинства в 2014 году тогдашняя оппозиция якобы планировала совершить теракт на Майдане с целью дискредитации власти.

Данные показания он озвучил 8 июня 2018 года на заседании Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене Януковича, передает "ГОРДОН" .

Экс-начальника штаба охраны вызвали на допрос в качестве свидетеля защиты в режиме видеоконференции из аннексированного Россией Крыма.

Павленко заявил об угрозах, которые "планировались из штаба оппозиции в Доме профсоюзов".

Он добавил, что охрана Януковича также выявила "созданные на Майдане органы разведки", которые якобы вели наблюдение за маршрутом передвижений тогдашнего президента.

По словам Павленко, 18 февраля 2014 года "планировался теракт, в котором хотели обвинить власть". Он утверждает, что оппозиционеры якобы хотели взорвать бензовоз на Майдане и "совершить государственный переворот".

Экс-охранник также рассказал, что в совещаниях о подготовке терактов якобы участвовали нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрия Ярош.

Председательствующий судья Владислав Девятко несколько раз спросил Павленко, откуда у него такая информация, однако свидетель отказался раскрывать свои источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Оболонский районный суд Киева отменил судебные дебаты и вернулся к допросу свидетелей защиты по делу Януковича.

Ранее бывший командующий внутренних войск Станислав Шуляк рассказал на допросе, почему Янукович бежал из Межигорья.