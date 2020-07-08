Махинация с недвижимостью для Нацгвардии: ВАКС оставил в силе арест Микитася

Высший антикоррупционный суд Украины оставил под арестом бывшего народного депутата и экс-главу корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который является фигурантом дела о махинациях с недвижимостью для Нацгвардии.

Своим решением 8 июля суд отказал защите в изменении меры пресечения, сообщается на странице ВАКС в Facebook.

"В среду, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства защитнику бывшего народного депутата и экс-президента государственной стройкорпорации об изменении меры пресечения с содержания под стражей с 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест", – сказано в сообщении.

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Напомним, что Максима Микитася подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

НГУ должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

Экспертиза установила, что стоимость квартир на окраине на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая домашний арест бывшего нардепа Максима Микитася арестовали с правом залога в 100 миллионов гривен.