Махинации на тендерах "Укрзалізниці" могут стоить украинцам 100 млн грн, – СМИ

В АТ "Укрзалізниця" привязали стоимость билетов для пассажиров к ценам на топливо, так что за закупки топлива для УЗ по завышенным ценам теперь будут платить украинцы. Журналисты допускают: ориентировочная сумма переплаты может достичь 100 млн грн и может осесть в карманах нескольких представителей топ-менеджмента УЗ.

Об этом информирует УНИАН. Подобное нововведение журналисты объясняют якобы желанием топ-менеджмента госкомпании заработать.

"100 миллионов гривень могут осесть в карманах госслужащих "Укрзализныци", в частности и.о. председателя правления "УЗ" Ивана Юрика и его подчиненных в филиале "Центр обеспечения производства": Золотарева, Шиганова, Довгаленко и Олейник, а каждому пассажиру придется переплачивать за билеты. Это может произойти потому, что в стоимость билетов заложили цены на топливо – если она растет, то стоимость будет больше", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, несмотря на падение расценок на топливо, которое наблюдается с начала года на фоне резкого снижения стоимости нефти, для УЗ горюче-смазочные материалы (ГСМ) по-прежнему покупаются по завышенным ценам

"Укрзализныця" продолжает закупать масла по космическим ценам, еще и на непрозрачных тендерах. В декабря 2019 года УЗ запланировала закупку моторных масел. Процедура приобретения затянулась, и только в марте объявили два идентичных тендеры на сумму более 250 млн гривен. Были проведены тендерные закупки на масло и смазочные материалы, в которых принимали участие семь участников. Среди них официальные представители двух крупнейших в Украине заводов-производителей масел – компании "Торум" и "Мироил", которые много лет сотрудничали с УЗ, а также компания "КСМ-Трейд", которая также неоднократно предоставляла услуги учреждению", – утверждают журналисты.

Они также отмечают, что заказчик отклонил пять из семи предложений и допустил к акуциону лишь ООО "Корнет Холдинг" и ООО "Научно-производственное предприятие "Хилл Корпорейшн - Юкрейн".

"После того, как была размещена документация в "Прозорро" на следующий день нас сняли. Таким образом, происходит отрезание конкурентов, уменьшается круг участников, что является признаком неконкурентной борьбы", – цитирует издание слова директора компании "КСМ-Трейд" Алексея Буйнацкого.

В то же время, по мнению представителей движения "За честные закупки", решения тендерного комитета являются неправомерными.

"Две компании имеют нарушения в тендерных предложениях, их тендерные предложения не соответствуют требованиям и должны быть отклонены. Но заказчик, несмотря на это, допустил эти компании и будет принимать решение о подписании договора", – заявила аналитик движения Анастасия Бондаренко.

"Участники торгов видят очевидные нарушения "Укрзализныцей" законодательства Украины о публичных закупках и умышленные действия, содержащие признаки злоупотребления властью и служебным положением со стороны Ивана Юрика, а также приготовления к присвоению, растрате и завладению средствами в особо крупных размерах, которые составят почти 100 млн гривен", - делают вывод журналисты.

В частности, в пользу своей версии они приводят формальные причины, по которым к тендеру не допустили другие компании. К примеру, участников, предлагавших масла украинского производителя КСМ-ПРОТЕК, не допустили к аукциону из-за того, что они не загрузили в систему несколько страниц технических условий на изготовление одного из семи закупаемых масел. На основании этого, сообщают журналисты, тендерный комитет приходит к выводу, что технические показатели предложенного масла якобы не соответствуют требованиям АО "Укрзализныци". Что, подчеркивают журналисты, не выдерживает критики, поскольку на недостающих страницах не было информации относительно предмета закупки.

"Кроме того, как оказалось, предложения ООО "Научно-производственное предприятие "Хилл Корпорейшн – Юкрейн" и ООО "Корнет Холдинг" не соответствуют требованиям заказчика, имели большое количество несоответствий в тендерных предложениях и должны быть отклонены и не допущены к аукциону. В частности, ООО "Научно-производственное предприятие "Хилл Корпорейшн-Юкрейн" предоставило документ о технической соответствие товара, из которого четко видно, что масло тестировали в испытательном центре ТОО "Атлантик АФ" в Казахстане. На самом деле такого центра в Казахстане не существует, а под таким названием значится мебельное предприятие", – продолжили перечислять "странности" тендера УЗ журналисты.

Также вопросы вызывает правомочность организации тендера вообще. По данным журналистов, с 25 мая право "Центра обеспечения производства" УЗ проводить тендерные закупки было приостановлено судом.

"По иску ООО "Торум", 25 мая 2020 Хозяйственный суд Киева запретил филиалу "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" совершать действия и принимать решения, направленные на продолжение указанных процедур. 27 мая было открыто исполнительное производство и вручено соответствующее постановление заместителю директора филиала ЦЗВ Юрию Шиганову. Однако решение суда руководством УЗ было проигнорировано, и 28 мая был проведен электронный аукцион и определен победитель", – сказано в публикации.

Вопросы, по мнению журналистов, вызывает и спешка, с которой был подписан контракт с компанией-победителем тендера. С ООО "Корнет Холдинг" УЗ подписала контракт вечером 19 июня. А уже 22 июня представители компаний, которые считают, что их неправомерно лишили возможности участвовать в торгах, предоставили в УЗ официальные письма с ценами, которые оказались ниже предложенных победителями.

УНИАН

УНИАН

УНИАН

УНИАН

УНИАН

"Выброшенные" из тендера компании обратились с письмами к премьер-министру Дениса Шмыгалю, а также в НАБУ с требованием проверить прозрачность тендерной процедуры и наличие коррупционной составляющей.