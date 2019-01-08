В Израиле задержали партнера Грановского: обвиняют в финансовых махинациях

В Израиле скандально известного одесского бизнесмена Григория Гуртового, а также его партнера Йосефа Шнеурсона приговорили к 36 месяцам заключения из-за махинаций с использованием ценных бумаг.

OBOZREVATEL разобрался, что стоит за аферой давних бизнес-партнеров и как им удается зарабатывать на украинцах.

От наказания не уйдешь

Окружной суд Петах-Тиквы (Израиль) признал бывших владельцев и директоров компаний BSD, BGI и "Виллифуд" Григория Гуртового и Йосефа Шнеурсона виновными в мошенничестве, нарушении корпоративного доверия, внесении заведомо ложной информации в документы и преступления в сфере ценных бумаг.

Приговор вынесли на основании их признательных показаний. Суду стало известно, что бизнесмен Шнеурсон был соучастником аферы по хищению 67,5 млн. долларов. Григория Гуртового же признали виновным в получении 3 млн. долларов от мошеннических действий.

Финансовые контролеры изучили ряд сделок и выяснили, что при участии Гуртового через счета отеля Grand Hotel Europe, расположенного в центре Праги (Чехия), прошли финансовые сделки. Оказалось, что махинации были в рамках работы B.S.D. Crown Ltd., израильской инвестиционной компанией BGI и пищевой компании Willi Food. Выведенные деньги были направлены как инвестиции в ценные бумаги европейской фирмы.

Григорий Гуртовой УН

Бизнес на лжи

Григорий Гуртовой — младший партнер одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые провернули не одну аферу в Украине. Благодаря их помощи, Гуртовой в свое время участвовал в финансовой афере в некогда крупном банке "Платинум банк". В результате чего учреждение было признано неплатежеспособным. С проблемами тогда столкнулись сотни тысяч вкладчиков со всей Украины.

Как пишут СМИ, предприниматели Кауфман и Грановский крышевали крупнейшие аэропорты страны во времена правления семьи экс-президента Виктора Януковича.

Из-за деятельности этих же бизнесменов Украина лишилась 30 миллионов долларов при махинации вокруг строительства в Одесском аэропорту. По информации СМИ, Кауфман и Грановский при посредничестве Виктора Януковича получили кредит на реконструкцию аэропорта от "Укрэксимбанка", но эти деньги государство так никто и не вернул.

Александр Грановский УНИАН

В 2011 году Одесский горсовет заключил инвестиционный договор, которым, по сути, разрешил приватизировать имущество коммунального аэропорта.

Однако после Революции Достоинства в 2015 году горсовет выиграл суд о возврате аэропорта в коммунальную собственность. Но неожиданно мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о заключении мирового соглашения с инвесторами. Именно это и насторожило НАБУ.

Незаконными операциями вокруг аэропорта заинтерисовали Национальное антикоррупционное бюро — в июне 2016 было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета по предварительному сговору с ООО "Международный аэропорт "Одесса", КП "Международный аэропорт "Одесса" и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" по завладению коммунальным имуществом

Борис Кауфман

Известен своими выходками и лично Борис Кауфман. В свое время он пытался за бесценок выкупить активы другого банка — "Михайловского" накануне его краха, чтобы присвоить их себе и таким образом спасти собственный "Платинум".

OBOZREVATEL неоднократно писал о махинациях его компании — табачного монополиста "Тедис" ("Тедис Украина"). Во времена правления Януковича, компания называлась "Мегаполіс-Україна" и успешно работала под прикрытием власти. После бегства "семьи", Кауфман решил от греха подальше переименовать компанию, но по факту ничего не изменилось.

В конце 2016 года компании был выписан штраф от Антимонопольного комитета Украины в размере 431 млн. грн., однако она обжаловала это решение в суде.

Как сообщал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, фактическое влияние на бизнес "Тедис Украина" имеет гражданин РФ. Ведь именно под влиянием россиянина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия на оккупированные территории Донбасса. Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд грн.

Обыски Facebook Арсена Авакова

Правда, в таких ситуациях без "крыши" провернуть такие махинации очень сложно. Скорей всего не обошлось без помощи скандального народного депутата от "Народного фронта" Андрея Иванчука. Связи с на тот момент премьер-министром Арсением Яценюком вероятно помогли политику защитить бизнес Кауфмана-Грановского в обмен на возможность работать на площадках Duty Free в аэропорту "Борисполь". Такую же возможность получил и скандальный бизнесмен Артур Гранц, владеющий строительной компанией BF Group.

По данным OBOZREVATEL, бизнесмены частые гости Администрации президента. Через менеджеров компании "Тедис" в АП регулярно поступают крупные суммы наличными. Именно поэтому бизнесмены без проблем скрываются на территории Украины, не боясь последствий.

Покрывают власти

По данным OBOZREVATEL, бизнесмены частые гости Администрации президента. Через менеджеров компании "Тедис" в АП регулярно поступают крупные суммы наличными. Именно поэтому бизнесмены без проблем скрываются на территории Украины, не боясь последствий.

Подобно российскому олигарху Павлу Фуксу, обокравшему киевлян на миллионы долларов, они и дальше зарабатывают на своих соотечественниках.

Указанные выше махинации и искусственные банкротства крупных предприятий не происходят без помощи власти. Или как минимум молчаливого согласия. Несмотря на прошедшую в стране “Революцию Достоинства” в 2014 году, умелые и наглые бизнесмены смогли найти способ сохранить и приумножить свое имущество.

Следствие будет требовать экстрадировать бизнесменов Кауфмана и Грановского в Израиль. Если же государство не выдаст скандальных дельцов, то вероятно их будут судить уже в Украине.