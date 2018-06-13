Скандал из-за магазина путинского миллионера в Киеве: всплыла важная деталь

Магазином скандального пропутинского бизнесмена Германа Стерлигова, который он собрался открыть в центре Киева, будут руководить украинцы.

Как выяснил OBOZREVATEL, за магазин будут отвечать соратниики Стерлигова Владимир и Ирина Дзюбы.

Владимир и Ирина Дзюбы Соцсети

О том, что в центре столицы на Крещатике 44а появится магазин хлеба Стерлигова сообщали в соцсетях еще в начале июня. "Ну вот и кияне смогут вкусить на Крещатике натурального бездрожжевого хлеба из русской печи. Ведь именно Киев мать городов русских, а до сих пор сидел без хлеба, довольствуясь химическим хлебозаменителем. Поздравляю жителей Крещатика, им первым будет доступен настоящий хлеб", - сообщал Герман Стерлигов, который пропагандирует объединение нескольких государств в "Киевскую Русь". Кстати, в России в подобных магазинах Стерлигов предлагает еще и розги для детей.

Хозяин столичного магазина – близкий соратник Стерлигова Владимир Дзюба, а также его жена Ирина. О них известно, что они экологи. Владимир и Ирина Дзюбы уже несколько лет создают крестьянские поселения на границе России с Черниговской областью и в Ясной Поляне.

Будут торговать одеждой собственного модельного дома Соцсети

Хотя сами живут в Киеве и Сумской области. Супруги также как и Стерлигов пропагандируют "Киевскую Русь".

В магазине Дзюбы собираются продавать не только "крестьянский хлеб", но и мед, сыр, а также одежду, сшитую в собственном модельном доме.

Кстати, сам Стерлигов бывает в Украине, например, зимой 2014 года посещал город Шостку, и встречался в местными жителями прямо в помещении местной райадминистрации. Тут он раздавал свои книги, подарил книги своей жены Алены "Мужем битая".

В 2014 году Стерлигов навещал Шостку Соцсети

Сам Стерлигов известен своей поддержкой боевиков "Л\ДНР", которых он называл ополченцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 13 июня, представители радикальной организации С-14 сорвали баннер с названием магазина на балконе дома Крещатик 44-а, а также пытались выяснить кто арендует квартиру, в которой собираются открыть магазин.