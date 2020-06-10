Начальником управления ГСЧС в Закарпатской области вновь стал Мирослав Щербей, который был люстрирован после Революции Достоинства.
О назначении сообщила пресс-служба областного управления ведомства в среду, 10 июня.
"Справедливость, достойные условия труда для каждого спасателя и защиту государства и граждан от опасностей – главные критерии нашей дальнейшей работы", – сказал Щербей во время назначения.
Мирослав Щербей
Пресс-служба Закарпатского управления ГСЧС
Местное издание 0312 отметило, что Щербей получил должность после решения Закарпатского окружного административного суда о восстановлении его на посту.
Суд восстановил Щербея
0312.ua
Щербей в 2013 году уже возглавлял областное управление тогда еще МЧС, а не ГСЧС Закарпатья. В то время он был активным функционером Партии регионов, и по итогам люстрации был уволен.
Сейчас он является заместителем председателя Закарпатской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Мирослав Щербей
Пресс-служба Закарпатского управления ГСЧС
Как писал OBOZREVATEL, новым министром образования может стать бывший член Партии регионов, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Президент Украины уже высказался о его шансах.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся