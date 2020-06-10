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10 июня • обновлено в 19:10
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Люстрированный Щербей вновь стал начальником ГСЧС Закарпатья

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Начальником управления ГСЧС в Закарпатской области вновь стал Мирослав Щербей, который был люстрирован после Революции Достоинства.

О назначении сообщила пресс-служба областного управления ведомства в среду, 10 июня.

"Справедливость, достойные условия труда для каждого спасателя и защиту государства и граждан от опасностей – главные критерии нашей дальнейшей работы", – сказал Щербей во время назначения.

Мирослав Щербей

Мирослав Щербей

Пресс-служба Закарпатского управления ГСЧС

Местное издание 0312 отметило, что Щербей получил должность после решения Закарпатского окружного административного суда о восстановлении его на посту.

Суд восстановил Щербея

Суд восстановил Щербея

0312.ua

Щербей в 2013 году уже возглавлял областное управление тогда еще МЧС, а не ГСЧС Закарпатья. В то время он был активным функционером Партии регионов, и по итогам люстрации был уволен.

Сейчас он является заместителем председателя Закарпатской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мирослав Щербей

Мирослав Щербей

Пресс-служба Закарпатского управления ГСЧС

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Ужгород
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