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17 января • обновлено в 13:06
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Люкс за 135 тысяч: опубликовано видео шикарных апартаментов Зеленского в Омане

1.1т
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Глава Украины Владимир Зеленский во время визита в Омана останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace, где в этот сезон президентский люкс стоит примерно 135 тысяч гривен.

Как изнутри выглядит номер, в котором гарант жил с женой, показал "4 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам журналистов, во время отдыха Зеленские останавливались на 8-м этаже, в люксе с видом на море и горы.

Зеленский в Омане

Зеленский в Омане

Этот номер больше похож на настоящие апартаменты, где у каждого своя ванная.

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Также там есть гостиная, где можно принимать гостей за обедом, и отдельная столовая с персональной кухней – если отдыхающие не желают лишний раз появляться на публике и имеют своих поваров. Среди прочего – небольшой кабинет.

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Как рассказали журналистам сотрудники отеля, цены за номера в нем зависят и он этажности – чем выше, тем лучше и дороже.

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Так, на 9-м этаже вправе останавливаться исключительно султан Омана.

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Поэтому выяснилось, что люкс, в котором отдыхал с семьей Зеленский, сейчас стоит примерно 135 тысяч гривен со всеми налогами. Но, в зависимости от сезона, стоимость может увеличиваться и до 200 тысяч.

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане

Отдых Зеленского в Омане

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).

  • Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

  • Журналист и блогер Кирилл Сазонов указал, что Зеленский "здорово рисковал", решив совершить визит именно в Оман: "После начала обстрелов в этом регионе могли закрыть небо для всех самолетов. Пришлось бы выплывать на катере".

  • Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).

  • OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.

  • Офис президента всячески пытается оправдать Владимира Зеленского за визит в Оман, заявляя, что тот "очень быстро" вернулся в Украину после авиакатастрофы в Иране.

  • Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить OBOZREVATEL информацию о пересечении границы президентом Владимиром Зеленским, когда он направлялся на отдых в Оман.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Оман
Теги
президент отдых
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