Люкс за 135 тысяч: опубликовано видео шикарных апартаментов Зеленского в Омане

Глава Украины Владимир Зеленский во время визита в Омана останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace, где в этот сезон президентский люкс стоит примерно 135 тысяч гривен.

Как изнутри выглядит номер, в котором гарант жил с женой, показал "4 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам журналистов, во время отдыха Зеленские останавливались на 8-м этаже, в люксе с видом на море и горы.

Зеленский в Омане

Этот номер больше похож на настоящие апартаменты, где у каждого своя ванная.

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Также там есть гостиная, где можно принимать гостей за обедом, и отдельная столовая с персональной кухней – если отдыхающие не желают лишний раз появляться на публике и имеют своих поваров. Среди прочего – небольшой кабинет.

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Как рассказали журналистам сотрудники отеля, цены за номера в нем зависят и он этажности – чем выше, тем лучше и дороже.

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Так, на 9-м этаже вправе останавливаться исключительно султан Омана.

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Поэтому выяснилось, что люкс, в котором отдыхал с семьей Зеленский, сейчас стоит примерно 135 тысяч гривен со всеми налогами. Но, в зависимости от сезона, стоимость может увеличиваться и до 200 тысяч.

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Отдых Зеленского в Омане Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Офис президента всячески пытается оправдать Владимира Зеленского за визит в Оман, заявляя, что тот "очень быстро" вернулся в Украину после авиакатастрофы в Иране.

Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить OBOZREVATEL информацию о пересечении границы президентом Владимиром Зеленским, когда он направлялся на отдых в Оман.

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