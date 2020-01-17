Люкс за 135 тысяч: опубликовано видео шикарных апартаментов Зеленского в Омане

Глава Украины Владимир Зеленский во время визита в Омана останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace, где в этот сезон президентский люкс стоит примерно 135 тысяч гривен.
Как изнутри выглядит номер, в котором гарант жил с женой, показал "4 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам журналистов, во время отдыха Зеленские останавливались на 8-м этаже, в люксе с видом на море и горы.
Зеленский в Омане
Этот номер больше похож на настоящие апартаменты, где у каждого своя ванная.
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Также там есть гостиная, где можно принимать гостей за обедом, и отдельная столовая с персональной кухней – если отдыхающие не желают лишний раз появляться на публике и имеют своих поваров. Среди прочего – небольшой кабинет.
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Как рассказали журналистам сотрудники отеля, цены за номера в нем зависят и он этажности – чем выше, тем лучше и дороже.
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Так, на 9-м этаже вправе останавливаться исключительно султан Омана.
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Поэтому выяснилось, что люкс, в котором отдыхал с семьей Зеленский, сейчас стоит примерно 135 тысяч гривен со всеми налогами. Но, в зависимости от сезона, стоимость может увеличиваться и до 200 тысяч.
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Отдых Зеленского в Омане
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
Журналист и блогер Кирилл Сазонов указал, что Зеленский "здорово рисковал", решив совершить визит именно в Оман: "После начала обстрелов в этом регионе могли закрыть небо для всех самолетов. Пришлось бы выплывать на катере".
Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.
Офис президента всячески пытается оправдать Владимира Зеленского за визит в Оман, заявляя, что тот "очень быстро" вернулся в Украину после авиакатастрофы в Иране.
Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить OBOZREVATEL информацию о пересечении границы президентом Владимиром Зеленским, когда он направлялся на отдых в Оман.
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