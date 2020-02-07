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8 февраля • обновлено в 07:28
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"Воду в Крым? Абсурд!" Джемилев развенчал громкий фейк

6.5т
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Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил о том, что возобновление водоснабжения аннексированного Россией Крыма исключено.

"Абсурд. Такое вообще не обсуждается", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя предположение о том, что на выездном заседании Комитета Верховной Рады по правам человека 11 февраля может быть принято подобное решение.

"Кроме того, Комитет по правам человека не уполномочен на это", – добавил он как член этого Комитета.

Крым без воды, коллаж

Крым без воды, коллаж

По мнению Джемилева, тезис о том, что на полуострове проживают граждане Украины, которые находятся в бедственном положении и нуждаются в помощи, не может быть оправданием для восстановления водоснабжения. "Людям мы обязательно поможем. Как только мы освободим Крым от оккупации, мы им сразу же поможем", – подчеркнул он.

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Джемилев сказал, что подача воды в Крым не будет означать окончательную потерю полуострова для Украины. "Но это будет аргументом для западных стран снять санкции с России. Коль скоро мы поступаем так, с какой стати они будут бороться за оккупированные территории?" – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные власти аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. На полуострове рассматривают возможность введения подачи воды по графику и использования воды вторично. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что украинских чиновников могут подкупать.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Эксклюзив
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым без воды
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Людям мы обязательно поможем. Как только мы освободим Крым от оккупации, мы им сразу же поможем", – подчеркнул он.В трансляции Джемилева умрите все в Крыму это моя земля.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кто такой этот Джемилев?.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Севастополь, 6 февраля. Крыминформ. Содержание радиоактивных изотопов уменьшилось в соленых озерах Крыма после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС радионуклиды попадали в воды полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского Института биологии южных морей, пишет «Новый Севастополь». «Ученые подсчитали количество цезия-137 и стронция-90 – показателей радиоактивного загрязнения – в озерах Крыма. Их концентрация уменьшилась до пяти раз после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС радионуклиды попадали в воды Крыма. Также выяснилось, что соленость озер влияет на распределение радиоактивных изотопов в воде и донных отложениях, но не на общий уровень загрязнения», – сообщили в пресс-службе.
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