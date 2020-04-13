Знайомтесь, це Бездітний Віталій Володимирович, йому 39 років.

Віталій колись працював у міліції. Був звільнений в 2006 році.

Пішов працювати у приватні охоронні структури. Зараз працює консультантом по безпеці в холдингу "Миронівський хлібопродукт".

У Віталія є хобі - він любить стріляти у людей, які йому не подобаються.

Наприклад, якщо йому здалось, що його хтось підрізав на дорозі, він не мириться з цим, а може наздогнати того водія та вистрілити йому прямо у вікно автомобіля із вогнепальної зброї.

Все як на Дикому Заході США у середині-кінці 19-го сторіччя, за винятком того, що замість коней - автомобілі.

Facebook Антона Геращенка

Facebook Антона Геращенка

Facebook Антона Геращенка

Facebook Антона Геращенка

Так, 11.04.2020 року приблизно о 19 год. 48 хв. Бездітний Віталій Володимирович, рухаючись на власному транспортному засобі марки "Рендж Ровер" по Набережному шосе в місті Києві побачив як, на його думку, водій транспортного засобу марки БМВ, під керуванням громадянина Б., при зміні смуг рядності вправо, здійснюючи поворот на міст "Метро" в м. Києві, не надав йому перевагу в русі прямо, після чого Бездітний на з’їзді з мосту Метро в напрямку пр-ту Броварського в м. Києві наздогнав автомобіль марки БМВ д.н.з. АА0666 ХЕ під керуванням Б. із заздалегідь заготовленого невстановленого предмету, бажаючи настання наслідків у вигляді нанесення тілесних ушкоджень Б., пошкодив праве скло передніх дверей транспортного засобу марки БМВ.

Сам громадянин Б. не постраждав - куля пройшла мимо.

Але ми можемо собі уявити, щоб сталося, якщо б він отримавши кулю в голову, втратив свідомість і втративши керування міг би збити або врізатись в когось.

Патрульна поліція спрацювала миттєво і вже в 21.00 Рендж Ровер був зупинений, а водій Віталій Бездітний - затриманий за підозрою у вчиненні злочину.

Під час проведення обшуку автомобіля марки "Рендж Ровер" працівниками поліції вилучено: предмет схожий на пістолет, 13 предметів схожих на набої, 1 предмет схожий на набій 9мм, розкладний металевий предмет схожий на телескопічну палицю (дубинку), предмет схожий на ніж, предмет схожий на гвинтівку№16-Р6307.

12.04.2020 Бездітний Віталій Володимирович затриманий в порядку ст.208 КПК України.

12.04.2020 Бездітного Віталія Володимировича повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

Поки що йому пред’явлено звинувачення у хуліганстві з використанням зброї, але якщо під час слідства виявіться, що його постріл міг бути смертельним для громадянина Б, то звинувачення може бути перекваліфіковано на статтю 115 – замах на навмисне вбивство.

Суд по обранню міри запобіжного заходу почався о 15.00 у Дніпровському районному суді.

Суддя – Андрій Віталійович Курило.

Прокуратура та поліція вимагає від суду обрання Бездітному Віталію Володимировичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави!

Чекаємо на справедливе і законне рішення суду, з урахуванням того, що Віталій Бездітний рік тому вже стріляв в іншого водія в травні 2019, але досі не поніс за це покарання.

По цьому питанню за моїм дорученням проводиться перевірка.

Всі повинні бути рівними перед Законом.