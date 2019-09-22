Главная Новости
22 сентября • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Люди задыхаются: в Крыму вспыхнул мощный пожар на полигоне. Фото

1.7т Читать материал на украинском

В Кировском районе аннексированного Россией украинского Крыма вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она также опубликовала снимки с места ЧП.

По данным RoksolanaToday&Крым, с тушением огня возникли трудности. Так, сотрудники местного Министерства чрезвычайных ситуаций не смогли попасть на территорию возгорания, а ЧП пытаются ликвидировать сотрудники полигона.

Новости
"Так уничтожается Крым": в сети показали, как Россия убивает полуостров

Иллюстрация

Иллюстрация

Соцсети

"Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", – сказано в сообщении.

Пожар в Крыму

Пожар в Крыму

twitter.com/KrimRt

Пожар в Крыму

Пожар в Крыму

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма пожар фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
9
Смешно
2
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Ипануться!!! Херасе пожарищё! Это ж не меньше грузовика с сухой листвой загорелось. Надо срочно к Недогабонии за помощью обращаться, чтобы пожарный дерижабль выслали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel