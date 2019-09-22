Люди задыхаются: в Крыму вспыхнул мощный пожар на полигоне. Фото

В Кировском районе аннексированного Россией украинского Крыма вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она также опубликовала снимки с места ЧП.

По данным RoksolanaToday&Крым, с тушением огня возникли трудности. Так, сотрудники местного Министерства чрезвычайных ситуаций не смогли попасть на территорию возгорания, а ЧП пытаются ликвидировать сотрудники полигона.

Иллюстрация Соцсети

"Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", – сказано в сообщении.

Пожар в Крыму twitter.com/KrimRt

Пожар в Крыму twitter.com/KrimRt

В Кировском целый день горит полигон ТБО. Потушить не могут. Очевидцы заявляют, что прибывшие подразделения МЧС на территорию ТБО не смогли попасть,якобы пытаются потушить огонь силами сотрудниками полигона.Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь pic.twitter.com/JbYoHznvwt — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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