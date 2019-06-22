Люди выпрыгивали на ходу: под Днепром вспыхнула электричка. Видеофакт

Под Днепром в субботу, 22 июня, около 05:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей к Пятихаткам.

Пассажиры, не дожидались остановки состава, прыгали из вагонов. К счастью, никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Причиной пожара, по первым данным, стало возгорание проводки. Люди, услышав запах гари, начали выпрыгивать. "Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", — рассказала очевидица Наталья.

Скриншот с видео

Отмечается, что где-то через 15 минут электричка продолжила движение.

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что была поломка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в центре Енакиево (Донецкая область) между супермаркетом "Обжора" и ЦУМом вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло около 18:00 21 июня.

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