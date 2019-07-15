В Тернопольской области легковой автомобиль, в котором находились шесть человек, попал в страшную аварию. В результате погибла 17-летняя девушка.

Установлено, что в момент ДТП водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак Подслушано на Тернопольщине

Авария произошла в ночь на 13 июля на автодороге Бережаны – Розгадов. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Тернопольщины, водитель Nissan Sunny не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и слетел в пруд.

"При этом практически все люди в момент опрокидывания автомобиля вылетели из салона. Их с травмами госпитализировали в больницу. Одна из пассажирок скончалась в реанимации через несколько часов. Угрозы жизни другим пострадавшим нет", – сообщили в полиции.

Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в пруд. В момент аварии пассажиры вылетели из салона ГУНП в Тернопольской области

Место происшествия ГУНП в Тернопольской области

После ДТП водитель легковушки, 19-летний парень, с места происшествия скрылся. Полицейские обнаружили его по месту жительства.

"Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,92% промилле алкоголя. Во время ДТП он не получил травм", – отметили в полиции, добавив, что водитель на данный момент задержан.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Авария произошла возле с. Урмань Google. Maps

По данным пользователей Телеграмм-канала "Подслушано на Тернопольщине", в аварии погибла 17-летняя Ольга Копчак.

"Из-за пьяного убл*дка погиб ребенок. Хочется надеяться, что виновный понесет заслуженное наказание. Говорят, что родственники водителя уже сейчас пытаются решить вопросы финансовым способом, чтобы повлиять на ход следствия", – сообщили интернет-пользователи.

В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак Соцсети

Ольга с мамой Любой Соцсети

В полиции нашим журналистам уточнили, что в тот день пострадавшие возвращались с дискотеки из соседнего села.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье пьяный депутат сельсовета устроил смертельное ДТП: его авто лоб в лоб столкнулось с легковушкой, в которой находилась семья. В результате погибли дети в возрасте 3 и 5 лет.

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