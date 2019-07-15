В Тернопольской области легковой автомобиль, в котором находились шесть человек, попал в страшную аварию. В результате погибла 17-летняя девушка.
Установлено, что в момент ДТП водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.
OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.
В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак
Подслушано на Тернопольщине
Авария произошла в ночь на 13 июля на автодороге Бережаны – Розгадов. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Тернопольщины, водитель Nissan Sunny не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и слетел в пруд.
"При этом практически все люди в момент опрокидывания автомобиля вылетели из салона. Их с травмами госпитализировали в больницу. Одна из пассажирок скончалась в реанимации через несколько часов. Угрозы жизни другим пострадавшим нет", – сообщили в полиции.
Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в пруд. В момент аварии пассажиры вылетели из салона
ГУНП в Тернопольской области
Место происшествия
ГУНП в Тернопольской области
После ДТП водитель легковушки, 19-летний парень, с места происшествия скрылся. Полицейские обнаружили его по месту жительства.
"Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,92% промилле алкоголя. Во время ДТП он не получил травм", – отметили в полиции, добавив, что водитель на данный момент задержан.
Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.
Авария произошла возле с. Урмань
Google. Maps
По данным пользователей Телеграмм-канала "Подслушано на Тернопольщине", в аварии погибла 17-летняя Ольга Копчак.
"Из-за пьяного убл*дка погиб ребенок. Хочется надеяться, что виновный понесет заслуженное наказание. Говорят, что родственники водителя уже сейчас пытаются решить вопросы финансовым способом, чтобы повлиять на ход следствия", – сообщили интернет-пользователи.
В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак
Соцсети
Ольга с мамой Любой
Соцсети
В полиции нашим журналистам уточнили, что в тот день пострадавшие возвращались с дискотеки из соседнего села.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье пьяный депутат сельсовета устроил смертельное ДТП: его авто лоб в лоб столкнулось с легковушкой, в которой находилась семья. В результате погибли дети в возрасте 3 и 5 лет.
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