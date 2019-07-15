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"Люди вылетели из салона": всплыли подробности пьяного смертельного ДТП под Тернополем

16т Читать материал на украинском

В Тернопольской области легковой автомобиль, в котором находились шесть человек, попал в страшную аварию. В результате погибла 17-летняя девушка.

Установлено, что в момент ДТП водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак

В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак

Подслушано на Тернопольщине

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Авария произошла в ночь на 13 июля на автодороге Бережаны – Розгадов. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Тернопольщины, водитель Nissan Sunny не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и слетел в пруд.

"При этом практически все люди в момент опрокидывания автомобиля вылетели из салона. Их с травмами госпитализировали в больницу. Одна из пассажирок скончалась в реанимации через несколько часов. Угрозы жизни другим пострадавшим нет", – сообщили в полиции.

Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в пруд. В момент аварии пассажиры вылетели из салона

Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в пруд. В момент аварии пассажиры вылетели из салона

ГУНП в Тернопольской области

Место происшествия

Место происшествия

ГУНП в Тернопольской области

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После ДТП водитель легковушки, 19-летний парень, с места происшествия скрылся. Полицейские обнаружили его по месту жительства.

"Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,92% промилле алкоголя. Во время ДТП он не получил травм", – отметили в полиции, добавив, что водитель на данный момент задержан.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Авария произошла возле с. Урмань

Авария произошла возле с. Урмань

Google. Maps

По данным пользователей Телеграмм-канала "Подслушано на Тернопольщине", в аварии погибла 17-летняя Ольга Копчак.

"Из-за пьяного убл*дка погиб ребенок. Хочется надеяться, что виновный понесет заслуженное наказание. Говорят, что родственники водителя уже сейчас пытаются решить вопросы финансовым способом, чтобы повлиять на ход следствия", – сообщили интернет-пользователи.

В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак

В ДТП погибла 17-летняя Ольга Копчак

Соцсети

Ольга с мамой Любой

Ольга с мамой Любой

Соцсети

В полиции нашим журналистам уточнили, что в тот день пострадавшие возвращались с дискотеки из соседнего села.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье пьяный депутат сельсовета устроил смертельное ДТП: его авто лоб в лоб столкнулось с легковушкой, в которой находилась семья. В результате погибли дети в возрасте 3 и 5 лет.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Тернополь
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Пробачте,що може невпопад,але нащо сідати в машину до п'яного водія? '
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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