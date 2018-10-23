Люди в масках и досмотры: керченский колледж впервые открыли после трагедии

Керченский политехнический колледж (Крым) после взрыва и расстрелов, жертвами которых стал 21 человек, возобновил работу.

Перед входом в здание осуществляют досмотр учащихся и родителей, по периметру стоят люди в масках (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца), передает "Керчь.ФМ".

Занятия начались в 8:30, со студентами провели классные часы и рассказали об их последующем порядке обучения.

На место уже прибыли крымские "министры". Кроме того, в здание зашли сотрудники "МЧС".

Также сообщается, что преподаватели ходят со списками. На двери висит объявление о распределении групп для проведения занятий в учебном корпусе № 3 на 23 октября.

Учебный процесс будет проходить в другом корпусе колледжа, а в здании, где произошла трагедия, проведут капитальный ремонт.

По словам "министра строительства и архитектуры" оккупированного Крыма Сергея Конова, после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповрежденными взрывом, однако окончательная оценка будет дана после намеченного на ближайшие дни обследования здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.