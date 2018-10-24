''Люди умирают от безнадеги и нищеты'': житель "ЛНР" раскрыл последствия оккупации

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" жителям становится сложнее жить, они умирают от нищеты.

Об этом сообщил луганчанин Венедикт Венедиктов на своей странице в Facebook, отметив рост статистики смертности.

"ЛНР - это такой огромный хоспис, в котором население умирает не от рака, а от безнадеги и нищеты. Жить в разрушенном мире, спать на чемоданах и делать вид четыре с половиной года, что все если не нормально, то скоро изменится к лучшему, удел жителей оккупированных территорий. Это не прибавляет им здоровья. Согласно статистике, на оккупированной территории умирает людей в три раза больше, чем рождается", - отметил он.

Также местный житель рассказал о настроениях людей и их реакции на оккупационную власть, в частности на "и.о. главы ЛНР" Леонида Пасечника.

"Чтобы народец совсем не зачах, для поднятия тонуса по всем общественным организациям и предприятиям гастролирует Кашпировский наших дней - великий и ужасный Пасечник. Где не появится его голова, там расцветают розы надежд, а где появится - ромашки веры. Утопический социализм с лицом Леонида Ивановича в рамках предвыборной агитации продолжает свою гуманитарную миссию в Луганске", - подчеркнул Венедиктов.

По его словам, в ответ на зажигательные речи Пасечника люди, согнанные на митинги, совсем ему не хлопают, не радуются перспективам "эленерии", а все больше молчат и стыдливо отводят глаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник будет баллотироваться на должность руководителя "республики" на будущих "выборах".