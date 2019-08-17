Люди могли выжить: стало известно о скандальном решении руководства "Токио Стар"

Руководство отеля "Токио Стар" в Одессе, в котором заживо сгорели 8 человек, в июле 2019 года не допустило представителей ГоСЧС для проведения проверки.

Об этом заявил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев, передает пресс-служба ГоСЧС Украины.

"Так как владелец отеля изменил форму собственности, представитель ГоСЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект. Об этом был составлен соответствующий акт недопуска", — отметил он.

Пожар в "Токио Стар"

Сейчас по факту пожара проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди основных версий пожара в одесской гостинице "Токио Стар" полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Владельцем одесского отеля "Токио Стар" является Вадим Черный со скандальной репутацией. После пожара его сфотографировали возле отеля. Мужчина спокойно сидел на лавке.

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