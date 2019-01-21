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Люди гибли, пока милиция бежала от пуль: в Украине нашли российский след расстрелов на Майдане

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал провести тщательное расследование преступлений против сотрудников МВД на Майдане в 2014 году.

Громкое заявление сделал он в эфире "В гостях у Дмитрия Гордона", передает "Интерфакс-Украина".

"Вооруженные доказательствами, мы будем предъявлять подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и их подчиненным в преступных приказах, направленных на уничтожение мирных демонстрантов", – сказал Луценко.

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Люди гибли, пока милиция бежала от пуль: в Украине нашли российский след расстрелов на Майдане

Корреспондент

По его словам, большинство "майдановцев" погибли на ул. Грушевского "в момент, когда милиция, следуя преступных приказам, бежала от пуль, направленных в их сторону".

При этом, генпрокурор подметил интересную особенность – насилие на Майдане началось, когда в Киеве появились сотрудники российской ФСБ.

"Далее была команда из Кремля. Я это точно знаю, из материалов следствия, что люди из ФСБ постоянно прибывали в Киев. Их телефоны мы видим в правительственном квартале. Волны насилия против мирных демонстрантов совпадают с данными приездами", – подчеркнул Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Днепр Час

При этом, генпрокурор заявил, что российская агрессия на Донбассе и события Майдана между собой не связаны.

"Они не стояли в одной цепочке событий. Мы – суверенная страна. Мы имели право действовать так, как действовал бы любой народ, защищая себя от диктатуры", – отметил Луценко.

По его словам, РФ планировала агрессию еще задолго до событий на Майдане. "Я утверждаю, что Майдан и оккупация не являются логичной цепочкой", – резюмировал генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко раскрыл новые данные о загадочной смерти генерала Кравченко.

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Тема
Расстрелы на Майдане
Персоны
Юрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичАлександр Захарченко
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Плакулол Йуценко зделал заявйение)))
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