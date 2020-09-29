Люди боятся ходить на места незаконной добычи янтаря в Украине, – эксперт

В Украине активисты и протестующие не наведываются в места к черным копателям янтаря, ведь это может угрожать их жизням.

Об этом для OBOZREVATEL рассказал политолог Александр Палий, который отметил, что в крупных городах перед выборами активизируются такие экопротесты.

"Там в регионах, где мафия, им, конечно, протестовать не хочется. Это все предвыборный пиар, попытка занять нишу. Настоящие экологические организации работают всегда, а не активизируются накануне выборов", – пояснил Палий.

Отмечается, что в Украине и сами экологи говорят о проблемах янтарной мафии менее охотно, чем о загрязнении со стороны промышленных предприятий. Хотя последние проходят проверку, должны соответствовать экологическим стандартам, платят налоги и дают рабочие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, эколог рассказал, что из-за незаконной добычи янтаря Украине грозит не только экономическая, но и экологическая катастрофа.