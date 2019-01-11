''Людей туда тянет!'' На Ай-Петри сошло несколько лавин

На горе Ай-Петри в аннексированном Крыму в ночь на пятницу, 11 января, сошло несколько лавин.

Об этом сообщил директор "Крымавтодора" Дмитрий Кривенко, отметив, что в зоне перекрытия дорог на плато организовано дежурство силовиков, передают "РИА Новости".

"Ситуация на Ай-Петри до сих пор остается сложной. Этой ночью сошло несколько лавин. Поэтому не рекомендуется подниматься туда на автотранспорте. Дорога полностью закрыта для автомобилей. В зоне перекрытия дорог дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии и казаки", – сказал он.

ВКонтакте, группа "Погода на Ай-Петри"

По словам Кривенко, продолжение схода лавин на Ай-Петри объясняется большим количеством снега на вершине горы, который срывается вниз под порывами ветра.

"Ай-Петри, безусловно, очень красивая, людей туда тянет, они пытаются любыми способами попасть туда. Но насколько она красива, настолько и опасна. Люди зачастую не отдают себе отчет и, несмотря на все перекрытия, пытаются проникнуть туда. Поэтому мы вынуждены большими силами держать "оборону" горы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января на Ай-Петри сошла лавина, из-за чего движение транспорта было заблокировано.

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