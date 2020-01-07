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7 января • обновлено в 22:42
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"Любите Украину": участник скандала с "русским миром" в Киеве извинился за унижение активистов

3.5т
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Аниматор Никита Толмачев, который 6 января в Киеве, на встрече с российской блогершей Александрой Митрошиной напал на активистов организации "Відсіч", извинился за драку.

Об этом он заявил на видео, которое опубликовал лидер общественной организации “С14” Евгений Карась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Любите Украину": участник скандала с "русским миром" в Киеве извинился за унижение активистов

"Много кто обращался к нам, чтобы мы нашли и наказали сепаратиста, который в центре столицы бил активистов. Писали ветераны, писали ребята с фронта, просто общественность. Я решил разобраться в ситуации, я знал, что сепаратисты врут, что нет никакого бунта "русского мира", – пояснил Карась.

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По его словам, Толмачев объяснил, что поддерживает взгляды украинских активистов, а повел себя неадекватно и спровоцировал конфликт исключительно из-за скандала в лекционном зале .

“Мы все это обсудили с ребятами и с их слов, у них не осталось никаких претензий ко мне. Я не хотел хайпа, я просто занимаюсь предпринимательством, плачу налоги... Эта ситуация произошла в состоянии аффекта. Я никогда не был в такой конфликтной ситуации, хотел чтобы все это мирно разрешилось", – заявил сам Толмачев.

"И еще один важный момент – я ни в коем случае ничего не имею против нашей страны и очень уважаю наших солдат. Любите Украину и все будет хорошо”, – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Игорь Никитин
Место
Украина Киев
Тег
Драка
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
Опять пэтриотов унизили и в шаровары им наsрали, когда они хотели сами это сделать.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Любіть книгу-джерело знань!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Фантомаск Разбушевальцман, обосрался
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