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Любил "95 квартал" и учился в Харькове: ВСУ уничтожили террориста "Л/ДНР"

8.6т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Дмитрий "Варяг" Коньков.

Его данные и фото опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Бригаду 200" 11.07.19 в Приазовье пополнил Коньков "Варяг" Дмитрий из Новоазовска, 9 ошпмп 1 АК(о)", – написал военный.

В сети знакомые Конькова сообщили, что он был уничтожен в ходе боя.

Новости
"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов
Дмитрий Коньков

Дмитрий Коньков

Telegram "Штирлиц-инфо"

Дмитрий Коньков

Дмитрий Коньков

Telegram "Штирлиц-инфо"

Дмитрий Коньков

Дмитрий Коньков

Telegram "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории временно оккупированного Донбасса украинские военные разбросали патриотические листовки для террористов с приглашением в "200-ю бригаду".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса террористы "ДНР"
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Это российская армия с которой воюет ВСУ на Донбассе?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
здохла собака
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Дудко Олег
Дудко Олег
Завтра украинцы из Новоазовска грохнут хохла из Крыжополя, а отвечать за это в Гааге будет Путин, кто же ещё?
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