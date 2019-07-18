Любил "95 квартал" и учился в Харькове: ВСУ уничтожили террориста "Л/ДНР"

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Дмитрий "Варяг" Коньков.

Его данные и фото опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Бригаду 200" 11.07.19 в Приазовье пополнил Коньков "Варяг" Дмитрий из Новоазовска, 9 ошпмп 1 АК(о)", – написал военный.

В сети знакомые Конькова сообщили, что он был уничтожен в ходе боя.

Дмитрий Коньков Telegram "Штирлиц-инфо"

Дмитрий Коньков Telegram "Штирлиц-инфо"

Дмитрий Коньков Telegram "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории временно оккупированного Донбасса украинские военные разбросали патриотические листовки для террористов с приглашением в "200-ю бригаду".

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