"Лысая башка!" Кива поссорился с волонтерами, искавшими погибшую Ноздровскую

Глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива поссорился с волонтерами, которые искали погибшую сестру жертвы резонансного ДТП Ирину Ноздровскую.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook Михаил Ковальчук.

Это произошло, когда обсуждался вопрос касательно гибели женщины.

"Со словам осторожно, максимально осторожно. Потому что я Ирину знаю. Нет Иры. Не нужно идти на место", – заявил волонтер.

В результате в разговор вмешался Кива.

"Ты бы головой подумал своей, прежде чем говорить. Там дочка стояла", - заявил он.

После этого началась словестная перепалка между Кивой и волонтером.

"Не рассказывай, как мне жить. Хочешь кого-то учить жить, иди учи жить. Я ее не увидел. Думай ты своей головой. Герой такой нарисовался. Что приехал сюда пиариться? Герой, блин, лысая башка, блин. Где ты был все несколько дней. Хочешь прийти со мной поговорить, отойди и поговори", – заявил волонтер.

Он предложил сорганизоваться и найти убийцу.

Как сообщал "Обозреватель", Ноздровскую нашли под Киевом в речке 1 января. Кива рассказал, что у нее осталась несовершеннолетняя дочь.