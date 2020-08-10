Ляшко посоветовал Венедиктовой уволить "куратора" ГБР Панова

Олег Ляшко готов предоставить доказательства незаконной деятельности руководителя Департамента по надзору за следствием и деятельностью ГБР Офиса Генпрокурора Александра Панова, сообщает "Главком".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна уволить руководителя Департамента по надзору за следствием и деятельностью ГБР Офиса Генпрокурора Александра Панова, поскольку он способствует незаконной деятельности бывшего главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, передают Подробности.

"А вот кого надо в отставку отправить, я уже сейчас Генеральному прокурору могу подсказать. Там у нее есть такой руководитель департамента Панов по надзору за следствием. Этот Панов дружит с адвокатом Головача. Головач – это бывший руководитель налоговой полиции при Януковиче. Этот Головач пытается забрать у государства 100 млн грн. Помните, на вертолетах задерживали? Так вот, один из тех, кого задерживали, – это был Головач. Он пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн, чтобы выйти из тюрьмы. Сейчас пытаются через Печерский суд отсудить, вернуть назад эти деньги. Панов – руководитель департамента ОГП – в этом ему помогает", – заявил Ляшко.

Полное видео выступления Олега Ляшко можно посмотреть по ссылке.

По мнению экс-нардепа, фактически такими действиями Панов "нарушает интересы государства и лоббирует интересы коррупционеров". "Поэтому я обращаюсь к Генеральному прокурору – увольте Панова с должности, если он перепутал собственные интересы с государственными. У меня для этого есть все доказательства, я готов их предоставить", – добавил Ляшко.

Напомним, что в 2016 году Головач был задержан, а затем арестован по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд гривен в схеме экс-главы Миндоходов Александра Клименко. В феврале 2017 года стало известно, что генерал заключил сделку со следствием и оплатил 130 млн грн убытков, признав себя виновным и получив условный срок.

В 2020 году выяснилось, что убытки оплатил сын Головача Александр, который теперь пытается признать платеж недействительным, поскольку он якобы был сделан "случайно".

Суть претензий Головача-младшего сводится к тому, что он не был стороной любых сделок со следствием, в том числе и соглашения от 22 декабря 2016 года. Также у него не было доверенности от отца на совершение каких-либо действий от его имени, он не был признан виновным за нанесение какого-либо вреда государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было.

Александр Головач в Печерском районном суде судится с государством, а также намерен взыскать с него дополнительно 11,7 млн грн "инфляционных".